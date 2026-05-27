SURSE: Alexandru Nazare, audiat la DNA în dosarul vaccinurilor anti-COVID

Alexandru Nazare este audiat în aceste momente de procurorii Direcția Națională Anticorupție, în calitate de martor, în dosarul achizițiilor de vaccinuri anti-COVID, potrivit unor surse judiciare, citate de Realitatea PLUS.

Cazul vizează ancheta în care au fost puși sub acuzare foștii miniștri Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă, în legătură cu modul în care au fost derulate achizițiile de doze de vaccin în perioada pandemiei.

Alexandru Nazare ar fi fost citat pentru a fi audiat în legătură cu dosarul privind achizițiile de vaccinuri, în contextul în care acesta a avut, la momentul respectiv, poziții exprimate în cadrul discuțiilor guvernamentale legate de acest subiect. Actualul ministru interimar al Finanțelor s-a numărat, la vremea respectivă, printre vocile împotriva achiziționării suplimentare de vaccinuri.

Audiere desfășurată la DNA, în calitate de martor

Dosarul vaccinurilor, în centrul unor foști membri ai Guvernului

Ancheta DNA vizează deciziile și procedurile prin care România a contractat milioane de doze de vaccin anti-COVID, unele dintre ele în cantități considerate ulterior excedentare.

În acest context, mai mulți foști oficiali guvernamentali au fost audiați sau puși sub acuzare, iar dosarul rămâne unul dintre cele mai sensibile cazuri investigate de procurorii anticorupție în ultimii ani.

În paralel, ancheta DNA continuă, iar procurorii urmează să stabilească dacă mai sunt necesare audieri suplimentare în acest dosar.