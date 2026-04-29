Victor Ponta: „Fără Ilie Bolojan în frunte, aceeași coaliție ar fi o greșeală”

Deputatul Victor Ponta a declarat că, în cazul în care moțiunea de cenzură va trece, menținerea actualei coaliții fără premierul Ilie Bolojan ar reprezenta „o greșeală”.

El a subliniat că adevărata problemă nu este votul în sine, ci ce urmează după eventualul rezultat din Parlament. „Destul de mari şi, din punctul ăsta de vedere, sigur, am trecut prin foarte multe moţiuni, multe au produs surprize, dar probabil că va trece.

Însă ceea ce-mi doresc eu cel mai mult, aşa un pic fiind în exterior faţă de interesele stricte de partid, aş vrea să ştiu ce se întâmplă după moţiune, pentru că moţiunea e un moment de emoţie. Trece moţiunea. Vine ziua de miercuri. Ce se întâmplă miercuri?

Cine se ocupă de ţară? Cine ia ce măsuri economice? Eu n-am votat acest guvern şi sigur că voi vota moţiunea de cenzură, pentru că n-am crezut că va funcţiona în formula actuală.

Şi din păcate am avut dreptate. Dar mai spun că nimeni nu spune foarte clar ce va urma după. Dacă rămâne aceeaşi coaliţie doar fără domnul Bolojan, sincer cred că e o greşeală", a afirmat Victor Ponta.

Fostul premier a adăugat că nu are „nicio problemă personală” cu Ilie Bolojan și că dezbaterea trebuie să se concentreze pe soluțiile de după vot, nu doar pe momentul politic al moțiunii.

El a mai spus că situația economică este dificilă și că deciziile legate de PNRR și alte programe majore trebuie gestionate cu atenție, insistând asupra nevoii de continuitate și de planificare a unei alternative viabile în cazul schimbării guvernului.