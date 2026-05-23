Ultramaratonistul Adrian Șovea, lovit de o mașină în timpul cursei caritabile de 2.800 km

Cursa caritabilă de 50 de zile și 2.800 km a lui Adrian Șovea, oprită de un accident grav în Mehedinți. Ultramaratonistul se afla într-o cursă de anduranţă, începută pe 1 mai.

Șovea este internat la Spitalul Județean Drobeta Turnu Severin cu mai multe fracturi, după ce a fost lovit de o maşină, în Mehedinți, pe DN 65 B, potrivit Actual Mehedinți.

Sportivul de 27 de ani a fost lovit în timp ce alerga pe marginea drumului. O șoferiță care circula pe sensul opus a pierdut controlul mașinii, a intrat pe contrasens și apoi l-a lovit pe Adrian Șovea. Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare din culpă.

Pe 27 aprilie, Adrian Șovea anunța, într-o postare pe Facebook, că pe 1 mai va începe o cursă, intitulată „Drumul Speranței”, în care urma să parcurgă 2800 de kilometri în 50 de zile, alergând de-a lungul granițelor României.

„Am crescut într-o lume care mi-a spus constant că nu pot. Am ales, însă, să fiu dovada că nimeni şi nimic nu te poate opri dacă refuzi să renunţi la tine.

Nu voi alerga pentru medalii, ci voi alerga pentru cei peste 3.500 de copii din sistemul de protecţie, aflaţi în proiectul Ajungem MARI. Acești copii au cunoscut greutăţi, frici, lipsa de speranţă şi au nevoie de ajutorul nostru”, scria Șovea.

El își propunea ca fiecare kilometru pe care îl parcurge să fie transformat într-o oră de psihoterapie pentru copii.

„Terapia nu este un lux, ci fundaţia pe care aceşti copii îşi pot reconstrui viitorul. Intră pe pagina mea de Galantom, adoptă un kilometru şi haide să le arătăm că nu sunt singuri pe drumul spre un viitor mai bun”, scris Adrian Șovea.

Pagina pe care sportivul a apucat să strângă din donații peste 33.000 de lei din cei 500.000 pe care îi fixase ca țintă conține informații cu o tentă mai personală despre Șovea, precum și motivele pentru care a început cursa.

„La doar doi ani, am rămas fără mamă, iar copilăria mi-a fost marcată de lipsuri, violenţă și pierderea brutală a bunicului. Am crescut într-un mediu în care viitorul părea o fundătură. Sportul și educaţia m-au învăţat să respir din nou şi să descopăr că rezilienţa înseamnă să-ţi găseşti puterea de a te reconstrui. Astăzi, alerg pentru că vreau ca niciun copil să nu se mai simtă invizibil şi fără viitor”, a scris ultramaratonistul