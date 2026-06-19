Tristan Tate și Georgiana Naghel, trimiși în judecată într-un nou dosar: Acuzații grave ale procurorilor

Publicat 19 iun. 2026, 14:35 Sursă Realitatea.Net

Procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată a lui Tristan Tate și a complicei sale, Georgiana Naghel, într-un nou dosar penal. Acuzațiile vizează infracțiuni de instigare la lovire sau alte violențe, acces ilegal la un sistem informatic, alterarea integrității datelor informatice și lovire.

Distribuie articolul