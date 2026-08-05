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Combină agricolă cuprinsă de flăcări pe un câmp din judeţul Braşov

Combină agricolă în flăcări / ISU Brașov

Combină agricolă în flăcări / ISU Brașov

Scris deStoica Marian
Publicat5 aug. 2026, 10:46
Sursărealitatea.net

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Făgăraș

O combină agricolă a fost cuprinsă de flăcări, marți, pe un teren situat între localitățile Gura Văii și Pojorta.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Făgăraș, care au acționat pentru stingerea incendiului și limitarea propagării acestuia.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Brașov, în urma incendiului, maşina agricolă a fost distrusă în proporție de aproximativ 90%. Incendiul a fost lichidat, iar pompierii au înlăturat pericolul de extindere, transmite fagarasultau.ro.

Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită.

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