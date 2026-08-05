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Actualitate· 1 min citire
Combină agricolă cuprinsă de flăcări pe un câmp din judeţul Braşov
Combină agricolă în flăcări / ISU Brașov
Publicat5 aug. 2026, 10:46
Sursărealitatea.net
La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Făgăraș
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