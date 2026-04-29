Tragedie la AFI Brașov: Un bărbat de 59 de ani a murit după ce a căzut de la etaj

Un bărbat în vârstă de 59 de ani a murit miercuri, după ce a căzut de la etajul centrului comercial AFI Brașov, de la o înălțime de aproximativ opt metri.

Incidentul a fost anunțat autorităților în jurul orei 15:00, potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Brașov.

La fața locului a intervenit de urgență un echipaj SMURD cu medic. Cadrele medicale au încercat să îl salveze pe bărbat, însă, în ciuda eforturilor depuse, acesta a fost declarat decedat. Din primele informații, persoana ar fi căzut din zona unde se află geamurile de sticlă din incinta mall-ului.

Reprezentanții AFI Brașov au transmis, într-un comunicat, că regretă profund incidentul tragic și au adresat condoleanțe familiei și apropiaților bărbatului decedat. Totodată, aceștia au precizat că sunt în contact cu autoritățile și colaborează pe deplin pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

Centrul comercial a mai anunțat că a pus la dispoziția anchetatorilor toate informațiile solicitate și că prioritatea, în acest moment, este acordarea de sprijin persoanelor afectate de incident.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care bărbatul a căzut de la etaj și pentru a clarifica toate aspectele legate de producerea evenimentului.