Rusia anunţă că a doborât 148 de drone ucrainene în doar trei ore

Războiul din Ucraina este departe de a se încheia. Armata rusă a anunțat luni dimineață că sistemele sale de apărare antiaeriană au interceptat și distrus 148 de drone ucrainene în decurs de trei ore. În același timp, oficialii au precizat că echipele de intervenție lucrează pentru a restabili alimentarea cu energie electrică pentru aproape jumătate de milion de locuințe afectate de penele provocate de atacurile aeriene. Între timp, războiul din Ucraina a ajuns în ziua cu numărul 1506.

Duminică seara, o dronă a ucis un voluntar al apărării civile în regiunea de frontieră rusă Belgorod, o ţintă frecventă a armatei ucrainene, iar dronele au lovit şi un bloc de apartamente din portul rus Novorossiysk, de la Marea Neagră

Un comunicat al Ministerului Apărării din Rusia a precizat că unităţile de apărare aeriană au interceptat 148 de drone, în special în zonele centrale şi sudice ale ţării, între orele 20:00 şi 23:00 (17:00-20:00 GMT) duminică.

În Crimeea, o regiune ocupată şi anexată de Rusia în 2014, cu 10 ani înainte de invazia pe scară largă, guvernatorul portului Sevastopol a declarat că oraşul său a fost ţinta a patru atacuri cu drone pe parcursul zilei. Şapte drone au fost doborâte în ultimul val.

În regiunea Doneţk, ocupată de Rusia, din estul Ucrainei, şeful guvernului instalat de Rusia, Andrei Chertkov, a declarat că echipele de reparaţii au restabilit alimentarea cu energie electrică în două oraşe importante, Doneţk şi Makiivka, după atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice.

Chertkov declarase anterior că aproape jumătate de milion de gospodării au rămas fără energie electrică. Lucrările continuau în zonele care încă nu aveau energie electrică.

Echipele restabileau, de asemenea, alimentarea cu energie electrică după întreruperi masive în zonele controlate de Rusia din regiunea Zaporojie.