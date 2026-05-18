Prognoza ANM până la finalul lunii mai: meteorologii anunță încălzirea vremii, dar și ploi puternice în mai multe regiuni

ANM a publicat prognoza meteo pentru perioada 18 – 31 mai 2026. Meteorologii anunță că vremea se va încălzi treptat în aproape toată țara, însă finalul primăverii va aduce și episoade de instabilitate atmosferică accentuată, cu averse și cantități importante de apă în mai multe regiuni.

În Banat, începutul intervalului aduce o vreme mai rece, cu maxime de aproximativ 18 grade Celsius. Ulterior, temperaturile vor crește treptat spre 22 - 24 de grade, iar în a doua săptămână se vor apropia de 25 de grade. Nopțile vor rămâne reci la început, cu minime de 6 – 7 grade în dimineața de 19 mai, după care valorile nocturne se vor stabiliza în jurul a 12 grade.

Meteorologii anunță ploi de scurtă durată la începutul perioadei, iar probabilitatea pentru averse va crește semnificativ între 22 și 25 mai și din nou spre finalul lunii. Și în Crișana vremea va fi răcoroasă în primele zile, cu maxime de aproximativ 17 grade și minime între 7 și 10 grade. La mijlocul săptămânii, temperaturile vor urca spre 24 - 25 de grade, iar până la finalul lunii se vor menține în jurul valorii de 24 de grade pe timpul zilei.

Transilvania și Maramureșul vor avea multe zile cu averse

În Transilvania, regimul termic va fi apropiat de normalul perioadei. În cele mai calde zile, temperaturile maxime vor ajunge la 25 de grade, însă în perioadele cu ploi vor scădea spre 20 – 21 de grade. Minimele vor crește treptat de la 8 – 9 grade până la 11 – 12 grade în jurul datelor de 22 și 23 mai, urmând apoi să se stabilizeze în jurul valorii de 10 grade.

Meteorologii spun că aversele vor fi prezente în cea mai mare parte a intervalului, iar cele mai importante cantități de apă sunt așteptate între 20 și 25 mai. În Maramureș, primele zile aduc maxime de 20 - 21 de grade și minime între 8 și 10 grade, însă la mijlocul săptămânii temperaturile vor trece de 24 - 25 de grade. Ploile vor apărea în mare parte din interval, cu o probabilitate mai ridicată după 21 mai.

Moldova și Dobrogea vor avea perioade cu instabilitate accentuată

În Moldova, primele două zile vor aduce temperaturi de până la 25 de grade, însă între 20 și 23 mai valorile vor scădea spre 20 - 22 de grade din cauza ploilor. Nopțile vor deveni mai calde, cu minime care vor urca spre 13 - 14 grade în perioada 21 - 22 mai.

Meteorologii anunță ploi pe arii extinse și cantități importante de apă între 21 și 26 mai. În Dobrogea, vremea începe cu temperaturi de 24 - 25 de grade, urmate de o răcire temporară între 20 și 23 mai, când maximele vor coborî spre 21 - 22 de grade. Averse locale, unele însemnate cantitativ, sunt prognozate în intervalul 21 - 25 mai.

Muntenia și Oltenia vor alterna între perioade calde și episoade de ploi

În Muntenia, maximele vor oscila între 22 și 25 de grade pe parcursul întregului interval, în funcție de extinderea precipitațiilor. Nopțile vor începe cu temperaturi de aproximativ 10 grade, urmând să ajungă la 13 – 14 grade în jurul datelor de 21 – 23 mai. Meteorologii anunță o probabilitate ridicată pentru averse și cantități importante de apă în perioada 21 – 25 mai.

Și în Oltenia vremea se va încălzi treptat, de la 21 – 22 de grade în prima zi până la aproximativ 25 de grade în jurul datei de 21 mai. După această perioadă, instabilitatea atmosferică va crește și poate aduce o scădere temporară a temperaturilor spre 22 de grade.

La munte vor fi ploi în cea mai mare parte a intervalului

La munte, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 14 grade pe parcursul celor două săptămâni. Minimele vor crește ușor, de la aproximativ 4 grade în primele nopți la 6 – 7 grade în a doua parte a intervalului. Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică va fi accentuată în zonele montane, unde sunt prognozate averse în cea mai mare parte a perioadei, mai ales între 20 și 27 mai.