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Actualitate· 1 min citire
Incendiul de la fabrica Kronospan a fost lichidat în totalitate
Incendiu fabrica Kronospan
Publicat23 iul. 2026, 10:23
Sursărealitatea.net
Două explozii urmate de incendii au avut loc, miercuri dimineața, la fabrica Kronospan.
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