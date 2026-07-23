Actualitate· 1 min citire

Incendiul de la fabrica Kronospan a fost lichidat în totalitate

Incendiu fabrica Kronospan

Incendiu fabrica Kronospan

Scris deStoica Marian
Publicat23 iul. 2026, 10:23
Sursărealitatea.net

Două explozii urmate de incendii au avut loc, miercuri dimineața, la fabrica Kronospan.

După mai bine de 24 de ore de luptă cu flăcările, pompierii brașovenii au reușit lichidarea completă a incendiului.

Potrivit ISU Brașov, la acest moment nu mai există focare active.

Toate clădirile au fost verificate cu camera de termoviziune, iar în urma verificărilor nu au fost identificate probleme.

Pentru prevenirea reaprinderilor, vor rămâne în dispozitiv autospeciale de stingere pentru supraveghere, pe fiecare sector de intervenție.

Totodată, o parte din tehnica de intervenție va fi retrasă la bază, pe măsură ce dispozitivul este redimensionat în funcție de evoluția situației. La fața locului, în acest moment sunt dislocate 3 autospeciale de stingere, o autocisternă si o autospecială pentru hidroperforare.

Situația rămâne sub monitorizare permanentă de către echipajele operative.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

incendiufabricakronospanBrașovexploziiisu

Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe