Mesaje de Ziua Eroilor de la Ilie Bolojan și Nicușor Dan: omagiu adus sacrificiului și valorilor naționale

Premierul interimar Ilie Bolojan și președintele României, Nicușor Dan, au transmis mesaje cu ocazia Zilei Eroilor, marcând importanța acestei zile dedicate celor care s-au sacrificat pentru țară.

Ilie Bolojan a subliniat respectul și recunoștința față de eroii României, evidențiind rolul sacrificiului acestora în construirea prezentului.

„De Ziua Eroilor, ne înclinăm cu respect și recunoștință în fața celor care și-au dat viața pentru libertatea, credința și demnitatea poporului român. În această zi a Înălțării Domnului, cinstim memoria celor care au pus binele țării mai presus de propria viață și ne amintim că sacrificiul lor a făcut posibil prezentul de care ne bucurăm astăzi. Glorie eternă eroilor României!”, a scris Ilie Bolojan, joi, într-o postare pe Facebook.

Mesajul președintelui Nicușor Dan

La rândul său, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj în care a vorbit despre semnificația Zilei Eroilor și despre datoria de a onora memoria celor care au contribuit la formarea României moderne.

"Celebrăm astăzi Ziua Eroilor, odată cu Înălţarea Domnului, un moment cu o puternică semnificaţie spirituală, în care aducem un omagiu tuturor celor care s-au jertfit pentru idealul naţional, pentru libertatea şi democraţia noastră.

Lor le datorăm România modernă, o ţară care şi-a câştigat cu demnitate locul în marea familie europeană. O naţiune îşi construieşte viitorul în măsura în care înţelege să-şi onoreze trecutul.

Astfel, sacrificiul celor care, în timpul Revoluţiei din decembrie 1989, au luptat împotriva dictaturii, rămâne înscris în istoria devenirii noastre naţionale", a transmis preşedintele.

Șeful statului a făcut referire și la militarii români care au participat la misiuni internaționale, dar și la importanța valorilor civice și democratice.

"Şeful statului a subliniat recunoştinţa şi pentru "eroii Armatei României, care au reprezentat tricolorul în teatrele de operaţii din Balcani, Afganistan şi Irak şi care au dovedit că onoarea, disciplina şi curajul rămân valorile de căpătâi ale hainei militare".

"Amintirea celor care şi-au dat viaţa rămâne pentru totdeauna în conştiinţa noastră naţională. Astăzi, îi onorăm, deopotrivă, pe eroii discreţi ai României din toate domeniile de activitate, care şi-au făcut sau îşi fac datoria cu integritate, punând mai presus de orice binele comun. Ei sunt cei care ţin România funcţională zi de zi", a mai arătat şeful statului.

Acesta a adăugat că actualul context internațional subliniază importanța protejării păcii și a valorilor democratice.

"Ameninţările de la graniţele noastre şi instabilitatea internaţională ne obligă să ne păstrăm permanent vigilenţa. Într-o lume atât de imprevizibilă, apartenenţa la valorile euroatlantice nu este doar o opţiune politică, ci garanţia că vom rămâne un stat suveran, independent şi unitar. Aceasta este una dintre mizele cruciale ale generaţiei noastre. Dacă eroii martiri ai ţării au apărat hotarele cu arma în mână, astăzi avem datoria de a lupta pentru un stat de drept consolidat şi o democraţie funcţională", a mai transmis Nicuşor Dan.

În final, președintele a subliniat responsabilitatea morală față de memoria eroilor. "Avem obligaţia civică şi morală faţă de cei care s-au jertfit să construim un stat în care drepturile şi libertăţile cetăţeanului sunt respectate, în care justiţia este egală pentru toţi şi demnitatea umană este protejată.

Recunoştinţa se măsoară în modul în care alegem să trăim în fiecare zi. Să ne respectăm eroii şi să ne onorăm trecutul lăsându-le urmaşilor noştri o ţară liberă, democratică, puternică şi prosperă. Glorie eternă eroilor noştri! Dumnezeu să binecuvânteze România!", a mai transmis preşedintele Nicuşor Dan.