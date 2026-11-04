Plafonarea prețurilor la gaze ar putea fi prelungită după expirarea schemei actuale

Publicat 4 nov. 2026, 08:26 Sursă NewsBV

Dumitru Chisăliță a declarat că se ia în calcul prelungirea plafonării prețurilor la gaze naturale după 1 aprilie 2027, pentru a evita o creștere bruscă a costurilor pentru casnici.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre decizie plafonare