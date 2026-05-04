Fugarul Sebastian Ghiță, somat să explice falimentarea Realitatea Media: proces crucial în instanță pe 17 iunie

Fugarul Sebastian Ghiță este chemat în fața instanței pe 17 iunie, într-un proces crucial, în care trebuie să dea explicații privind falimentarea Realitatea Media. Miza este uriașă: fostul patron ar putea fi obligat să acopere din propriul buzunar prejudiciile, în timp ce tensiunile cresc pe fondul unui nou atac lansat de televiziunea controlată de acesta împotriva Realitatea PLUS.

Miza despre care vorbeam - una uriașă pe bani mulți - se regăsește într-un proces care este stabilit pentru data de 17 iunie , un proces în care pe listă apare și Asesoft , companie controlată de Sebastian Ghiță . De aici pornește interesul major și de aici iese la iveală și dovada supremă pentru disperarea de la postul de televiziune controlat de fugar.

De aici sunt explicate și atacurile din ultima vreme tot mai accentuate la adresa Realității PLUS, coordonate de Sebastian Ghiță prin intermediul postului România TV.

În acest proces cheia este antrenarea răspunderii. Ce înseamnă asta? Înseamnă că după ce instanța dovedește că cei care au fost implicați în falimentarea Realitatea Media au făcut asta cu rea credință, ar putea să plătească datoriile lor chiar cu propria avere.

Sursa portal.just.ro

De asta vorbim noi despre un interes cu o miză uriașă care ar putea să îl determine inclusiv pe Sebastian Ghiță, cel care era administrator la momentul în care Realitatea Media a intrat în faliment, să plătească cu proprii bani pentru prejudiciul adus statului român.

Pe această listă de la procesul crucial care va avea termen pe 17 iunie nu apare nicăieri numele Păcuraru. Aici și dovada că nu familia Păcuraru este responsabilă pentru prejudiciile aduse statului român cu privire la falimentarea Realitatea Media, ci responsabilitatea - conform portalului instanței de judecată - se îndreaptă inclusiv către firma pe care o controla Sebastian Ghiță, grupul Asesoft.

Așadar, este o nouă dovadă prin care se arată clar ce stă în spatele acestui atac al postului România TV la adresa postului Realitatea PLUS.

Asta se adaugă și la alte elemente legate inclusiv de moțiunea de cenzură pentru că Realitatea PLUS a prezentat argumente pentru care românii cer o resetare politică și în contextul moțiunii inițiate de suveraniști împreună cu cei de la Partidul Social Democrat.