Călin Georgescu, mesaj tranșant la ieșirea de la instanță: România are resurse, oameni și putere. Nu are însă un guvern pe măsură

Sursă: realitatea.net

Călin Georgescu a transmis marți un mesaj tranșant la ieșirea de la Curtea Supremă, acolo unde judecătorii urmează să decidă dacă dosarul său se va întoarce la Parchetul General sau va începe judecata pe fond.

"Am următorul mesaj ținând cont de situația din țară: un stat slab costă scump, foarte scump. De 35 de ani, România este tratată ca o pradă și pierde oportunități pe care le-ar putea valorifica. Înainte de 1989, România producea foarte mult și depindea foarte puțin de extern. Astăzi, România depinde covârșitor de extern, produce prea puțin, iar prin decizii haotice și anti-românești creează dezechilibre majore care afectează profund poporul român, independența și identitatea națională. Minciuna, incompetența și lipsa de responsabilitate sunt frecvente în actul guvernamental. S-au făcut prea multe greșeli, prea multe acțiuni haotice, iar adunate toate devin pericole reale.

Față de aceste situații am trei puncte. Unu, indiferent când și cum va fi pace în zona Golfului, situația va duce la creșterea prețului petrolului într-un mod radical, foarte curând. Când prețul petrolului crește, cresc prețurile și costurile la toate sectoarele. Șocul economic al acestei situații va fi uriaș în câteva luni și va fi resimțit în mod special în Europa. Criza nu te întreabă dacă ești pregătit. România astăzi este o țară șubredă, foarte șubredă, care nu produce nimic intern, care are datorii mari și dezechilibre economice imense. Practic, vulnerabilitatea va deveni extremă în perioada următoare.

Punctul numărul doi. O mare parte din TVA și așa a crescut excesiv, nu ajungem la buget. Practic se pierd zeci de miliarde anual. Problema nu este doar că se taxează iresponsabil, ci căt se pierde prin evaziune fiscală. Un guvern care și-ar iubi poporul, are o singură condiție, să și iubească poporul. Înțelege simplu, nu taxeazăm mult, ci producem mult. Pentru că prosperitatea unei națiuni vine din capacitatea ei de a produce intern și de a se autofința.

Punctul numărul trei. Se aude foarte des cu vocea iresponsabilității că se dorește vânzarea unor active strategice ale statului român. Porturi, aeroporturi, companii energetice, cum ar fi Regia Autonomă Aeroportul Otopeni, Portul Constanța, Hidroelectrica, Salrom. Vreau să precizez: toate aceste active sunt deținute de poporul român, sunt pentru poporul român, construite pentru următoarele generații, care produc venituri pe termen lung și țin în picioare economia. Odată vândute, nu mai vin venituri. Odată vândute, nu mai avem țară, să fie foarte clar.

Toate acestea nu sunt întâmplări. O greșeală care se repetă nu mai este greșeală. Există, de acest motiv, o limită care spune așa: demnitatea nu se negociază și nu se privatizează. Noi avem un răspuns foarte simplu - orța noastră este că nu renunțăm. Eu nu renunț și nu cedez. Și să stăm fermi în valorile care ne au ținut uniți și ne au făcut puternici: Dumnezeu, patrie, familie, onoare.

Dincolo de toate aceste aspecte, spun așa, că indiferent ce s-ar întâmpla, poporul român trebuie să fie demn, să știe ce vrea, să înțeleagă ce poate. România are resurse, România are oameni, România are putere, nu are însă un guvern pe măsura ei. Vă mulțumesc", a declarat marți Călin Georegescu la ieșirea din sediul Instanței Supreme.

UPDATE - Călin Georgescu a ajuns la Instanța Supremă. El nu a făcut declarații înainte de a intra în sala de judecată.

UPDATE - Avocații lui Călin Georgescu depun, marți dimineață, înscrisuri la dosar. Aceștia sunt pregătiți să ceară ca dosarul să se întoarcă la Parchet. Ședința de la Curtea Supremă va fi una cu ușile închise.

Zeci de oameni au venit la Curtea Supremă încă de la primele ore ale dimineții pentru a-și manifesta susținerea față de Călin Georgescu.