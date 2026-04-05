Dezvăluiri explozive: adevărul despre pozele cu Victor Ponta, Coldea și Nicușor Dan

Au apărut informații bombă în cazul fotografiilor apărute înainte de alegerile prezidențiale din 2025, care sugerau o întâlnire între Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea.

Potrivit informațiilor citate de Realitatea PLUS, imaginile ar fi fost, de fapt, rezultatul unei puneri în scenă, în care persoane reale ar fi interpretat rolurile celor trei.

Procurorii ar fi identificat și audiat persoanele implicate în realizarea filmării, inclusiv pe cei care au jucat rolurile liderilor politici, dar și pe cei care au organizat și coordonat întreaga operațiune.

Legături între realizarea imaginilor și echipa de campanie

Potrivit informațiilor apărute, persoana care a filmat și a pus la dispoziție echipamentele tehnice pentru această înscenare ar fi fost prezentă și la realizarea unui clip de campanie al lui Nicușor Dan. De asemenea, regizorul implicat în realizarea filmării cu actori ar fi lucrat și la materialul de campanie.

Reamintim că Elena Lasconi a publicat fotografiile pe Facebook cu trei zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale din 4 mai 2025, susținând că acestea surprind o întâlnire între Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta, care ar fi avut loc în decembrie 2024.

Imaginile, de o calitate tehnică slabă, arătau trei persoane ieșind separat dintr-o clădire și nu aveau dată clară.

Lasconi a susținut că le-a primit de la un paparazzo. La acel moment, Nicușor Dan a respins autenticitatea acestora și a anunțat că va face plângere penală pentru fals și înșelăciune, iar Victor Ponta a declarat, la rândul său, că o va acționa în instanță.