Criminalul Emil Gânj ar fi fost surprins într-o gospodărie din Mureș: „Era la toaletă”

Autoritățile au reluat căutările pentru Emil Gânj, bărbatul din județul Mureș suspectat că și-ar fi ucis iubita, iar apoi ar fi încercat să își ascundă fapta incendiind locuința.

Operațiunea a fost declanșată după un apel la 112 primit din localitatea Senereuș, aflată la aproximativ 30 de kilometri de Târgu Mureș, unde o femeie a spus că l-ar fi văzut pe fugar chiar în propria gospodărie.

După sesizare, zona a fost împânzită de forțe de ordine. Zeci de polițiști și jandarmi au început căutările, verificând gospodării, anexe și împrejurimile satului. Autoritățile spun că toate informațiile primite sunt analizate rapid, pentru a stabili dacă sunt reale și dacă pot duce la prinderea suspectului.

„În cadrul activităţilor sunt verificate inclusiv apelurile la 112. Orice sesizare fiind verificată cu operativitate în vederea stabilirii veridicităţii informaţilor şi valorificării acestora pentru prinderea persoanei în cauză”, a declarat Aurica Mate, din cadrul IPJ Mureș.

Ce spun localnicii

Localnicii spun că alerta a pornit după ce o femeie ar fi observat o persoană suspectă în curte.

"Mi-a arătat o poză şi a zis că cineva a venit şi era în curte la toaletă şi de acolo l-a fotografiat."

"O femeie a venit acum şi a spus că e un fugar. Mi-a spus că s-o fi băgat prin toaletă şi că de aia ştiau."

Emil Gânj este căutat de autorități de mai bine de nouă luni, însă până acum nu a fost găsit. Poliția a făcut apel în repetate rânduri la populație pentru a furniza informații, însă niciuna dintre sesizările primite nu a dus la localizarea acestuia, conform presei locale.

Oamenii din zonă, în stare de alertă

Locuitorii din Senereuș spun că trăiesc cu teamă, mai ales după ultimele informații care indică faptul că bărbatul s-ar putea ascunde în apropiere.

"A căutat poliţia pe la toate casele, prin şuri, dar când a fugit ăla, a fugit după cimitir în sus, cine ştie unde s-a dus..."