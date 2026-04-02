Atacurile Ucrainei afectează exporturile Rusiei: Moscova riscă să reducă producția de petrol

Loviturile lansate de Ucraina asupra infrastructurii petroliere din Rusia încep să aibă efecte semnificative asupra capacității de export a Moscovei.

Potrivit estimărilor, exporturile de țiței ar fi fost afectate cu aproximativ 20%, ceea ce ar putea obliga Rusia să reducă producția, în condițiile în care sistemele de transport și stocare sunt tot mai aglomerate.

Situația pune presiune suplimentară pe piețele globale, deja tensionate de conflictul din Orientul Mijlociu, în contextul în care Rusia este unul dintre cei mai mari exportatori de petrol din lume.

În ultimele săptămâni, Ucraina a intensificat atacurile asupra infrastructurii-cheie, vizând inclusiv porturi strategice de la Marea Baltică, precum Ust-Luga și Primorsk.

În urma acestor lovituri, portul Ust-Luga și-a suspendat temporar exporturile, după ce a fost afectat de atacuri cu drone și incendii.

Țintele nu s-au limitat doar la terminale de export, ci au inclus și rafinării, ceea ce a dus la blocaje în sistemul de transport al petrolului. Capacitățile de stocare sunt aproape pline, iar acest lucru ar putea forța reducerea extracției în unele zăcăminte.

Evoluțiile riscă să amplifice volatilitatea pe piața energetică globală, într-un moment în care aprovizionarea este deja afectată de multiple crize simultane.