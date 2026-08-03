Actualitate· 1 min citire

Intervenţii ale Salvamont Zărnești pentru salvarea a 2 turişti în Piatra Craiului. A fost solicitat elicopterul SMURD

Intervenție Salvamont cu elicopter SMURD

Intervenție Salvamont cu elicopter SMURD

Scris deStoica Marian
Publicat3 aug. 2026, 08:13
Sursărealitatea.net

Două intervenții Salvamont Zărnești în Piatra Craiului. Un tânăr cu un traumatism la piciorul drept şi un turist în stare de epuizare severă, salvați cu elicopterul SMURD.

Salvamont Zărneşti a derulat mai multe misiuni de salvare, contracronometru, duminică. A fost nevoie de intervenția elicopterului SMURD pentru doi turiști, în Parcul Naţional Piatra Craiului.

Intervenții ale Salvamont Zărneşti, contracronometru. A fost solicitat elicopterul SMURD

Elicopterul SMURD Mureş a fost alertat şi a intervenit, duminică, la două cazuri în Parcul Naţional Piatra Craiului. Primul a vizat un turist în stare de epuizare severă, iar al doilea un tânăr de 16 ani cu traumatism la piciorul drept.

„Alături de colegii de la Salvamont Argeş şi de echipajul aeromedical al elicopterului 337 Mureş, am intervenit pentru soluţionarea a două solicitări în Parcul Naţional Piatra Craiului”, a transmis Salvamont Zărneşti.

Un turist epuizat și un adolescent salvați

Potrivit Salvamont Zărneşti, primul caz a avut loc în Şaua Funduri şi a vizat un turist aflat într-o stare de epuizare severă, fără posibilitatea de a-şi continua deplasarea.

Cel de-al doilea caz a implicat un tânăr de 16 ani, aflat în zona Piscul Baciului, care a suferit un traumatism la piciorul drept, fiind, de asemenea, în imposibilitatea de a se deplasa.

Ambele persoane au fost extrase prin troliere de către elicopterul SMURD şi transportate la spital.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

intervențiisalvamontzărneștituristisalvațiPiatra Craiului

Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe