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Intervenţii ale Salvamont Zărnești pentru salvarea a 2 turişti în Piatra Craiului. A fost solicitat elicopterul SMURD
Intervenție Salvamont cu elicopter SMURD
Publicat3 aug. 2026, 08:13
Sursărealitatea.net
Două intervenții Salvamont Zărnești în Piatra Craiului. Un tânăr cu un traumatism la piciorul drept şi un turist în stare de epuizare severă, salvați cu elicopterul SMURD.
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