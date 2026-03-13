Analiza momentului, cu Claudiu Giurgea! De la ora 18:00 – Tunurile pe Politicieni, la Realitatea PLUS.

Traversăm cel mai mare șoc economic: motorina a ajuns la 9 lei pe litru, iar inflația ar putea ajunge la 10% - rețeta sigură pentru un nou dezastru în România. Este cel mai dur anunț de la începutul anului. Problemele? Lipsa unei strategii economice mature și Ilie Bolojan la conducerea Guvernului.

Poate statul să reducă acciza la benzină și motorină? Ce strategii se pregătesc pentru a ajuta oamenii? Până acum, Bolojan zice că nu știe, nu s-a consultat, de parcă nu vede prețul de la stația peco din fața palatului.

I se pregătește debarcarea - vă arătăm cei trei pași împotriva lui Bolojan, vorbim despre referendum și ultimatumul dat de cel mai mare partid din Coaliție.

Claudiu Giurgea a pregătit cea mai bună analiză. De la ora 18:00, la Tunurile pe Politicieni, aflați adevărul.