Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mugurel Vrabete va fi depus vineri la Sala Palatului

Sursă: realitatea.net

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf, va fi depus vineri, la Sala Palatului, pentru ca toți cei care l-au cunoscut să-i poată aduce un ultim omagiu.

Cei care doresc să își ia rămas bun o pot face vineri, între orele 14:00 și 20:00, la Sala Palatului, sau sâmbătă dimineață, între orele 09:00 și 11:00, la Crematoriul Vitan Bârzești.



"Vine o zi... și astăzi a venit o zi dureroasă. Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă. A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii, și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui. Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau. Gândurile noastre sunt acum alături de familia lui", este mesajul postat pe pagina de Facebook a trupei Holograf.



Spectacolele trupei Holograf programate în această perioadă se vor desfășura așa cum au fost anunțate - Arad (13 martie), Reșița (14 martie), Timișoara (15 martie) și Sala Palatului (17 martie).