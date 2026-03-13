Zgomote puternice în în Argeș și Vâlcea. „S-au zguduit paturile în tot orașul”

Momente de panică pentru locuitorii din județele Argeș și Vâlcea, joi seară, în jurul orei 22:00, după ce două zgomote extrem de puternice s-au auzit în municipiul Curtea de Argeș și în zonele învecinate.

Martorii au relatat că undele de șoc au fost atât de intense încât „s-au zguduit paturile în tot orașul”, iar în unele locuințe geamurile s-au crăpat, relatează presa locală din Argeș . Fenomene similare au fost raportate ulterior și de locuitori din Petroșani.

Sunetele asemănătoare unor explozii ar fi fost provocate de exercițiile aeriene supersonice desfășurate în această perioadă de forțele aliate. Aeronave aparținând Forțelor Aeriene Române, Germane, Spaniole și ale Statelor Unite participă la misiuni de antrenament desfășurate pe întreg teritoriul României.

Forțele Aeriene Române au oferit explicații într-un mesaj publicat pe pagina oficială, precizând că, în perioada 9–16 martie 2026, aeronave române și aliate – tehnică dislocată la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu – execută zboruri de antrenament la înălțimi mici, precum și în regim supersonic.

„Zborurile de antrenament se vor desfășura cu luarea tuturor măsurilor de siguranţă aeriană şi reducerea impactului fonic asupra populaţiei. Aceste exerciţii au scopul de a contribui la îmbunătăţirea capacităţii de reacţie a personalului aeronautic în orice situaţie”, au transmis reprezentanții Forțelor Aeriene.

Presa locală a relatat că cele două bubuituri ar fi fost generate de două avioane de vânătoare Eurofighter 2000 Typhoon. La ora 22:01, acestea ar fi survolat zona Curtea de Argeș la o altitudine de peste 10.000 de metri, depășind bariera sunetului, aproximativ 1.225 km/h.

Fenomenul este cunoscut sub numele de „boom sonic” și apare atunci când o aeronavă zboară cu viteză supersonică, generând unde de șoc care se comprimă și se propagă în atmosferă. Acestea pot produce o undă puternică resimțită pe o rază de aproximativ 20 de kilometri.

Efectele au fost semnalate și în alte localități din Argeș și Vâlcea. Pe rețelele sociale, unii locuitori din Pitești au relatat că, după zgomotele puternice, au simțit un miros neobișnuit în aer, asemănător cu cel de artificii.

„Dacă nu știați cum se aude un BANG SONIC, ei bine l-ați auzit în această seară în județele Argeș și Vâlcea... Nu au fost drone, nu a fost vreun meteor, nu au fost lumini, nimic, .... niște piloți au depășit limita bunului simț, adica 340m/secundă sau 1224km/h, provocând o undă de șoc continuă urmată de bubuituri foarte puternice extrem de asemanatoare unui tunet zdravăn, asta se petrece timp de cateva secunde până când avionul reduce viteza sub pragul de 1200 km/h”, a scris un locanic din Argeș pe Facebook, alături de un videoclip unde se aude sunetul creat.