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Alertă în județul Tulcea pe fondul războiului din Ucraina. Autoritățile au emis un nou mesaj RO-Alert

Alertă în Tulcea

Alertă în Tulcea

Scris deStoica Marian
Publicat1 iul. 2026, 16:10
Sursărealitatea.net

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit miercuri după-amiază un nou mesaj RO-ALERT, în contextul conflictului declanșat de Rusia în Ucraina.

În mesajul de alertă extremă transmis în jurul 14:20 populația a fost informată cu privire la faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și au fost îndemnați să se protejeze.

Durata alertei extreme a fost de 90 de minute.

Vă reamintim că o nouă celulă de criză a fost activată în județul Tulcea, după ce fragmentele de dronă semnalate luni de un localnic s-au dovedit a fi extrem de periculoase. Echipele specializate ale Ministerului Apărării Naționale (MApN) și ale instituțiilor din sistemul de securitate, trimise de urgență în zona localității Rachelu (comuna Luncavița), au confirmat prezența unei încărcături explozive active la locul prăbușirii.

Pentru a elimina orice risc, geniștii militari au securizat perimetrul și au organizat o operațiune de neutralizare. Încărcătura explozivă a fost detonată controlat în dimineața zilei de marți, 30 iunie 2026, într-un spațiu special amenajat.

Reprezentanții MApN au dat asigurări că procedura s-a desfășurat în deplină siguranță atât pentru comunitatea locală, cât și pentru echipele tehnice implicate. Ancheta a fost preluată oficial de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

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