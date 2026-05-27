Accident tragic în Argeș. Un bărbat de 52 de ani a murit strivit sub tractorul pe care îl conducea
FOTO: ISU Arges
Un incident tragic a avut loc, miercuri, în comuna Izvoru, județul Argeș. Un bărbat de 52 de ani a murit strivit sub tractorul pe care îl conducea pe un teren în pantă.
La fața locului au intervenit polițiștii Secției Rurale Buzoești, precum și echipaje de descarcerare și de prim ajutor.
”Din primele verificări a rezultat că persoana în cauză, bărbat de 52 de ani, din comuna Miroși, conducând un tractor cu care tracta o platformă pentru baloți, în coborâre pe un drum de pământ, cu înclinație mare, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-ar fi răsturnat”, a transmis Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș.
Potrivit reprezentanților instituției, bărbatul a fost găsit sub utilajul agricol și nu mai prezenta semne vitale, fiind declarat decedat.
Cercetările au fost preluate de polițiștii Formațiunii Investigații Criminale din cadrul Poliției Orașului Costești, care au deschis un dosar de ucidere din culpă, urmând să fie dispusă și efectuarea unei autopsii medico-legale.
