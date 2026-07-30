Patru pui de urs orfani de la Sanctuarul Libearty Zărnești, transferați într-un parc natural din Franța

Publicat 30 iul. 2026, 09:16 Sursă Realitatea.Net

Patru pui de urs orfani, salvați de Sanctuarul AMP Libearty din Zărnești după ce mama lor a fost ucisă, au plecat către Parcul Saint Croix din Franța, unde vor trăi într-un mediu natural, dedicat protecției animalelor și conservării biodiversității.

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