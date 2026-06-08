5 percheziții la Brașov într-un dosar privind fraudarea programului Start-Up Nation și evaziune fiscală

Sursă: realitatea.net

Percheziții în Brașov: fraudă de 200.000 de lei prin Start-Up Nation și evaziune fiscală de 60.000 de lei

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează, la data de 8 iunie 2026, cinci percheziții domiciliare într-un dosar penal care vizează obținerea ilegală de fonduri prin programul Start-Up Nation și infracțiuni de stopaj la sursă.

Acțiunea are loc în cadrul operațiunii naționale JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române. Cercetările sunt desfășurate de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Brașov, sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov.

Prejudiciu de 200.000 de lei din fonduri europene nerambursabile

Potrivit anchetatorilor, reprezentantul unei societăți comerciale este suspectat că ar fi prezentat documente și înscrisuri cu date nereale pentru a obține finanțare prin programul guvernamental Start-Up Nation. În urma acestor demersuri, ar fi fost obținut în mod ilegal un ajutor financiar nerambursabil în valoare de 200.000 de lei.

Anchetatorii susțin că documentele utilizate pentru accesarea fondurilor conțineau informații false, ceea ce a dus la acordarea nelegală a finanțării și la producerea unui prejudiciu semnificativ bugetului public.

Acuzații de neplată a taxelor și contribuțiilor salariale

În același dosar, polițiștii investighează și fapte de stopaj la sursă. Verificările efectuate până în prezent indică faptul că, în perioada 2022 – 2023, reprezentantul firmei ar fi reținut de la angajați taxe și contribuții aferente salariilor, fără a le vira ulterior la bugetul de stat.

Prejudiciul estimat în acest caz este de aproximativ 60.000 de lei.

Percheziții la domicilii și sediul firmei

Mandatele de percheziție sunt puse în aplicare atât la domiciliile unor persoane fizice, cât și la sediul social al societății comerciale implicate. Oamenii legii urmăresc identificarea și ridicarea de documente, echipamente și alte mijloace de probă necesare pentru completarea materialului probator.

La finalul activităților, două persoane urmează să fie conduse la sediul poliției pentru audieri și pentru dispunerea măsurilor legale.

Sprijin din partea structurilor specializate

Acțiunea beneficiază de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Brașov, al Serviciului Criminalistic Brașov și al Poliției Municipiului Făgăraș.

Polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale și pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat.