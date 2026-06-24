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Ședință crucială la PSD de la ora 12.00. Se fac calculele pentru desemnarea premierului

Partdiul Social Democrat

Partdiul Social Democrat

Realitatea de Brasov
Scris deRealitatea de Brasov
Publicat24 iun. 2026, 09:25
Actualizat24 iun. 2026, 09:26
SursăRealitatea.Net

Negocieri cruciale pentru noul Guvern! Liderii politici se întâlnesc astăzi ca să lucreze la acordul cerut de președintele Nicușor Dan. La ora 12.00 are loc ședința social-democraților, care deja lucrează la programul de guvernare, iar la 17.00 se văd cei din USR. Potrivit unor surse, PNL a venit și cu primele condiții în loc de soluții. Printre ele se numără și garanțiile că liberalii nu își vor pierde funcțiile din companii și instituții. Nicușor Dan ar putea desemna vineri un nou premier, iar Guvernul s-ar putea vota în weekend sau, cel târziu, luni. Șeful statului a anunțat deja că se conturează varianta unui Guvern minoritar.

Biroul Permanent Național (BPN) al PSD se va reuni miercuri, de la ora 12.00, în format online, potrivit Realitatea PLUS.

Tot miercuri va avea loc o ședință extrem de importantă la care vor participa liderii PNL, USR și UDMR, în care se va stabili dacă merg mai departe cu acordul propus marți seara de președintele Nicușor Dan, de guvern minoritar, respectiv fără Partidul Social Democrat.

Cel mai probabil urmează ulterior să aibă o discuție cu toți, inclusiv cu Partidul Social Democrat, mai arată sursa citată.

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