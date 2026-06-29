Schimbare de ultimă oră la BAC 2026: Proba la Matematică și Istorie a fost amânată din cauza caniculei! Anunțul Ministerului Educației

Publicat 29 iun. 2026, 14:04 Sursă Realitatea.Net

Răsturnare de situație în desfășurarea examenului de Bacalaureat 2026. Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie), programată inițial pentru marți, 30 iunie, a fost oficial amânată cu o zi. Absolvenții de liceu vor susține examenul miercuri, 1 iulie, decizia fiind luată de urgență din cauza avertizărilor meteorologice extreme.

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