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Zborurile de pe aeroportul din Catania, Sicilia, vor rămâne suspendate până vineri dimineaţă

Zboruri Sicilia

Zboruri Sicilia

Scris deStoica Marian
Publicat13 aug. 2026, 15:10
SursăRealitatea.net

Cenuşa provenită de la vulcanul Etna menţine aeroportul din Catania închis până vineri.

Zborurile de pe aeroportul din Catania, Sicilia, vor rămâne suspendate până vineri dimineaţă, din cauza cenuşii provenite de la erupţia vulcanului Etna, care a condus în ultima săptămână la anularea sau redirecţionarea a sute de curse aeriene.

Toate sosirile şi plecările de la acest nod aerian insular, al cincilea cel mai aglomerat aeroport din Italia, vor fi suspendate până la 14 august, ora locală 02:00, a anunţat operatorul aeroportului, SAC, într-un comunicat emis miercuri seara. Pasagerii au fost sfătuiţi să verifice starea zborurilor lor la companiile aeriene înainte de a se deplasa la aeroport.

Restricţiile prelungite, care survin în plin sezon turistic estival, au afectat mii de pasageri şi au exercitat o presiune suplimentară asupra celorlalte aeroporturi din Sicilia. Etna, cel mai înalt şi mai activ vulcan din Europa, perturbă frecvent operaţiunile de pe aeroportul din Catania, al cărui operator a lansat în luna mai vânzarea unei participaţii de cel puţin 51%, relatează Reuters.

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