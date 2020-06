Elevul a studiat la liceul Johannes Honterus din Brașov. Acesta obținuse, inițial, la limba germană, nota 4,6. Însă, mare surpriză după contestație, când nota a fost mărită până la 8,1, mai exact cu 3,5 puncte. Alte note au fost mărite cu unul sau două puncte.

Părinții elevului care a primit 8,1 după contestație au făcut o sesizare la Ministerul Educației și au cerut recorectarea tuturor lucrărilor. Mai jos, adresa trimisă ministerului:

„Stimată doamnă Ministru Monica Anisie,

Urmare a afișării rezultatelor la limba maternă germană din data de 27.06.2020 pentru județul Brasov, subsemnata Panțuru Antonela Elena, mama unui elev aflat în clasa a VIII-a, în cadrul unei unități de învățământ din municipiul Brașov, vă supun atenției situatia revoltătoare a rezultatelor după contestații aferente lucrărilor la limba germană, care relevă diferențe extrem de mari față de notele acordate de prima comisie de corectare și care creează îndoieli justificate cu privire la modul în care au fost evaluate TOATE LUCRARILE ELEVILOR. Astfel, așa cum se poate vedea din tabelul anexat, există diferențe de până la 3,5 puncte între notele obținute înainte și după recorectarea lucrărilor , situația fiind următoarea:

-din totalul de 28 lucrări contestate, dupa recorectare 25 au obținut punctaje superioare (un procent de 89, 28 %).

-din cele 25 de lucrari care au obținut punctaje superioare, 14 au obținut punctaj suplimentar de peste 1 punct (56 %).

-au fost 6 elevi care au obtinut peste 2 puncte diferență față de prima notă acordată.

– a existat o situație în care elevul a primit după recorectare 3,5 puncte în plus față de prima notă obținută.

În contextul în care această situație ridică semne de întrebare cu privire la modul de evaluare al acestor lucrari, vă rugam să dispuneți recorectarea tuturor lucrărilor de limbă maternă (germană) din județul Brașov întrucat este foarte clar că lucrarile au fost subevaluate în prima etapă de corectare, iar consecințele care derivă din aceste erori afectează grav poziția în ierarhia de admitere la liceu și drepturile elevilor de a beneficia de o evaluare corectă, echidistantă și obiectivă a testelor susținute. O astfel de situație nu ar fi putut fi anticipată, diferențele mari de notare aratând faptul că nu există certitudinea aplicării baremelor de corectare, evaluarea profesorilor corectori fiind subiectivă și superficială.

Cu stima,

Panțuru Antonela”

Profesorii din Brașov susțin că diferențe mari de notare au fost și la limba română.

„Diferente mari de punctaje au fost si la limba romana. Consideram ca este revoltator modul in care au fost corectate de primii profesori, atat timp cat au existat bareme clare. Acest fapt denota o lipsa de credibilitate si incredere in modul in care au fost corectate toate testele elevilor si ridica mari semne de intrebare cu privire la modul in care au fost evaluate, tinand cont de consecintele pe care aceste rezultate le au asupra admiterii la liceu”, este mesajul transmis de o profesoară.

Mai jos, tabelul cu notele inițiale și cele după contestație, la limba germană: