Reguli stricte la Spitalul Județean, din cauza gripei

Odată cu anunțarea epidemiei de gripă la nivel national, conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Brșov aduce la cunoștința brașovenilor faptul că programul de vizită este limitat între orele 15.00-17.00.

Se menține intervalul orar 12.00-13.00 de acces pentru relații legate de starea pacient.

– fiecare pacient va putea primi in acelasi timp un singur vizitator cu timp maxim de sedere de 30 de minute in sectii si maxim l0 minute in sectiile de Terapie Intensiva

– accesul la serviciile de ambulator de la parterul pavilionului central al persoanelor sosite cu mijloace proprii se va face pe baza listelor de programare care vor fi preluate in fiecare dimineata de catre serviciul administrativ si predate gardianului de la intrare

– pacientii programati la intemare vor fi triati la biroul de intemari de catre personalul sectiei in care urmeaza sa se interneze pacientul. S-a dispus de catre conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov: – inchiderea acesului in parcul Marzescu dinspre strada Sitei. Intrarea in pavilionul Marzascu se va face doar prin strada Cuza Voda

„Se vor reface circuitele de intrare in Pavilionul Marzescu 1 care vor fi afisate pentru pacienti – verificarea respectarii de catre personalul de paza a dispozitiilor legate de programul de vizita si de intrare in spital Solicitam pacientilor si apartinatorilor sa nu insiste sa intre in spital si sa respecte serviciul de paza„, susține conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.