Magistrații Curții de Apel Brașov l-au condamnat pe primarul comunei Crizbav, Sorin Balași, la doi ani și jumătate de închisoare. Decizia este definitivă!

Într-un dosar instrumentat de procurorii DNA, acesta a fost trimis în judecată la începutul anului 2019 și acuzat că ar fi încasat ilegal o subvenție agricolă de peste 800.000 de lei. Deși inițial a fost achitat, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov și Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură, care s-a constituit parte civilă în acest proces, au atacat cu recurs prima decizie și au obținut condamnarea primarului din Crizbav la 2 ani și jumătate de închisoare.

Sorin Balași este acuzat de săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată. Acesta nu mai are voie să ocupe nicio funcție publică în următorii 3 ani. Prin decizia instanței, primarului i s-a pus sechestru pe un teren de aproape 15.000 de metri pătrați în localitatea Crizbav.

Souția magistraților, mai jos:

În baza art. 421 pct. 2 lit. a C.p.p. admite apelurile formulate de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BRAŞOV şi partea civilă Agenţia de plăţi şi intervenţie pentru agricultură (APIA) împotriva sp. nr. 147/20.10.2020 pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul cu numărul 386/62/2019. Desfiinţează în totalitate sentinţa apelată şi pe fond, rejudecând: În baza art. 181 alin. 1 din Legea 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (3 acte materiale) condamnă inculpatul BALAŞI SORIN la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene (campaniile aferente perioadei 2012-2014) În baza art. 67 alin. 2 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) pe o perioadă de 3 ani, care se execută în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. b C.p., respectiv de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. În baza art. 65 alin. 1 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b C.p., pedeapsă care se execută pe durata executării pedepsei principale, în situaţia în care aceasta se va executa efectiv. În baza art. 91 C.p. suspendă sub supraveghere executarea pedepsei pe un termen de 3 ani stabilit conform art. 92 C.p. În baza art. 93 al. 1, 2 C.p. pe durata termenului de supraveghere inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere şi obligaţii: – să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Braşov conform programului stabilit de consilierul de probaţiune – să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa – să anunţe în prealabil schimbarea locuinţei şi orice deplasare ce depăşeşte 5 zile – să comunice schimbarea locului de muncă – să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă – să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de proba?iune Braşov sau organizat în colaborare cu institu?ii din comunitate, la alegerea serviciului. În baza art. 93 al. 3 C.p. inculpatul va efectua 60 de zile muncă în folosul comunităţii, în cadrul unei unităţi din subordinea Consiliului Judeţean Braşov sau în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 96 C.p. referitoare la posibilitatea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvâr?irii cu inten?ie a unei noi infrac?iuni sau al nerespectării cu rea credin?ă a măsurilor de supraveghere ?i obliga?iilor impuse precum şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin prezenta. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă APIA şi obligă inculpatul la plata sumei de 619.168,12 lei la care se adaugă accesoriile fiscale, de la data efectuării fiecărei plăţi până la data plăţii integrale a debitului principal, respingând ca nefondate restul pretenţiilor formulate în cauză. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. menţine măsurile asiguratorii dispuse prin ordonan?ele din 29.10.2018, astfel cum au fost modificate prin încheierea nr. 145/27.11.2018 a judecătorului de drepturi ?i libertă?i din cadrul Tribunalului Bra?ov, respectiv sechestrul asigurător asupra a 1/1 din terenul intravilan cu suprafa?a de 14.672 mp, situat în localitatea Crizbav, identificat prin CF nr. 103948 Crizbav, nr. cadastral: 103948, a 1/1 din terenul intravilan cu suprafa?a de 1.232 mp, identificat prin CF nr. 1918 Crizbav, nr. cadastral: 1918, a 1/1 din imobilul tip locuin?ă, situat în com. Crizbav, str. Principală nr. 141A, cu o suprafa?ă de construită la sol de 115 mp, compus din 2 încăperi, hol ?i baie, identificat prin CF nr. 1918-C1 Crizbav, nr. cadastral: 1918-C1, a 1/1 din imobilul tip locuin?ă, situat în com. Crizbav, str. Principală nr. 141A, cu o suprafa?ă de construită la sol de 106 mp, compus dintr-o încăpere, identificat prin CF nr. 1918-C2 Crizbav, nr. cadastral: 1918-C2, a 1/1 din terenul extravilan cu suprafa?a de 38.824 mp, situat în localitatea Crizbav, identificat prin CF nr. 103947 Crizbav, nr. cadastral: 103947, ?i a a 1/1 din terenul extravilan cu suprafa?a de 75.000 mp, identificat prin CF nr. 4090 Crizbav, nr. cadastral: 4090, până la concurenta valorii pagubei de 789.538,789 lei, apar?inând inculpatului Bala?i Sorin). În baza art. 274 alin. 1 C.p.p. obligă inculpatul Balaşi Sorin la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cursul urmăririi penale şi în fond, în cuantum de 2500 lei. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare în apel rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 05.05.2021, ora 11.00.

Document: Hotarâre 301/2021 05.05.2021

Sursa: Realitatea de Brasov