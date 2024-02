Amânarea repetată a ședințelor coaliției în ceea ce privește o eventuală comasare a alegerilor pune sub semnul întrebării viitorul politicii românești într-un an încărcat electoral. Însă Miron Mitrea susține că toate aceste amânări sunt, de fapt, o etapă firească a negocierilor care se poartă în spatele cortinei. De asemenea Mitrea a acceptat să dezvăluie interesele fiecărui partid în cadrul acestor negocieri în cadrul emisiunii „Jocuri de Putere” de la Realitatea PLUS.

În cadrul edițieiu de duminică, 18 februarie, a emisiunii „Culisele Puterii” de la Realitatea Plus, Miron Mitrea a analizat cu obiectivitate mișcările de trupe din interiorul coaliției, dezvăluind ceea ce el consideră a fi adevăratele interese ale celor două partide politice, cu accent pe PSD și principalele sale motivații.

Mitrea a analizat amanarile repetate ale negocierilor dintre PSD si PNL si stenogramele de la sedinta liberalilor

Realitatea Plus – De ce au fost facute publice aceste stenograme si pe cine ajuta?

Miron Mitrea – A un subiect care de vreo luna este pe prima pagina. Este negociere. Tot ce vedem noi cu manarile, fac parte din negocieri. Cert este ca cele doua partide au in mod evident interese diferite. Au un interes comun, si l-am vazut pe seful senatorilor, Fenechiu, avand un speech saptamana trecuta foarte interesant, dar nu isi permite nici nici PSD, nici PNL sa rupa alianta, pentru ca ar fi penalizati, mai ales cel care rupe

PNL are interesul de comasare a alegerilor. Niste alegeri europarlamentare simple, fara nimic altceva, risca sa puna PNL pe locul trei.

PSD are un singur interes: Sa mearga la alegerile prezidentiale cu un candidat comun. Chiar daca a pus pe masa PNL acest interes. Un negociator bun il face pe partenerul de negocieri sa puna pe masa subiectul pe care l-ar pune el pe masa. PSD, cu sau fara comasarea alegerilor la fel de multe voturi ar castiga pentru locale, poate ar castiga unul doi europarlamentari in plus, dar nu sunt un cap de tara. Nu este o miza pentru care PSD sa-si ia in carca toate injuraturile de la partid si de la oameni. Va duc aminte, daca face alegerile locale in iunie, trebuie sa dai ordonanta de urgenta, iar toti primarii, ..si dupa cunoastinnta mea sunt vreo 400 care vor sa candideze, vor fi pusi in situatia in care sa piarda mandatul trei luni de zile si sa vina viceprimarii sau guvernul sa dea ordonanta de urgenta sa schimbe codul

Realitatea Plus – E o miza pentru PSD sa traga PNL dupa el?

Nu. PSD va face hernie sa ajute PNL sa fie al doilea partid. Pe de alta parte, are cu cine sa guverneze intr-un sistem care s-a dovedit cel mai fiabil sistem de alianta. PSD ar vrea sa ajute, dar vrea sa si castige ceva: Vrea sa castige presedintele in toamna. Si se pare ca nu se inteleg pe subiectul asta. Parerea mea este ca negocierile prin comasare s-au terminat. Ele ori vor fi cu doua comasari, deci trei randuri, ori vor fi 5 alegeri. Asa arata lucrurile astazi.

Realitatea Plus – De ce PSD spune miza este aceasta: Candidatul comun?

Tocmai de aia. Nu se poarta asa negocierile. Foarte rar auzi un cetatean care chiar are sannse la Cotroceni sa spuna cu un an inainte “Eu vreau sa candidez”. Iti aduci aminte Ion Iliescu, care stiam cu totii ca va candida, astepta sa il roage poporul.

Realitatea Plus – Daca ei nu discuta aceasta tema, atunci ce discuta ei atata?

Miron Mitrea – Daca cei care negociaza de fapt, cei doi lideri, s-ar fi pus de acord, se intalneau. Faptul ca s-au tot amanat este clar ca cei trei lideri, adica Marcel Ciolacu, Nicolae Ciuca, si Klaus Iohannis nu s-au pus de acord asupra solutiei finale. Cand se vor pune de acord ii strange pe ceilalti. Negocierile nu se poarta acolo cu toate echipele. Negociereaa serioasa, politica, se poarte intre cu trei oameni. Ce s-a intamplat saptamana trecuta – au incercat sa negocieze.

Realitatea Plus -Ciolacu a spus ca regreta coalitia cu PNL si a sustinut ca PSD ar fi avut avantaj la alegeri

Miron Mitrea – S-a gandit mult daca sa mearga sau sa nu mearga la guvernare. PSD daca doar la el si la viitoarele alegeri nu trebuia sa intre la guvernare. Din punct de vedere strict politicianist, nu trebuia sa intre la guvernare. Pornisera deja sa stranga semnaturi pentru demisia presedintelui, pana acum am fi avut alegeri. S-a gandit cum va intra in alegeri. Ar fi trecut de 40%. Dar PSD a decis sa intre la guvernare. Cred ca are momente in care regreta.

Realitatea Plus: Pentru cine a dat acest mesaj? Este cumva pentru domnul Iohannis, care si-a dorit aceasta coalitie?

A fost o saptamana in care nu stiu daca a fost chiar politicia fost stabilita de varful partidului, Nicu Ciuca. Cert este ca la toate nivelurile importante ale partidului, mai putin Nicu Ciuca, peste tot a existat aceasta idee: nu facem comasarea, nu-s probleme, noi dupa alegerile europarlamentare iesim si vedem ce alta solutie avem pentru noi. Mai mult, la un moent dat a fost o discutie: Au fost lideri importanti PNL care au spus “noi am stanbilit cu iesitul, mai avem nevoie de aprobarea lui Iohannis.” Si cred ca la asta a raspuns Ciolacu. Eu cred ca s-a grabit. Sunt oameni, si eu fac parte dintre ei, care stiu cum au facut cand au stabilit guvernul, pentru rotativa. Nu sta foarte mult Klaus Iohannis sa ii intrebe. Cum era si PD-ul cu Basescu Ca e bine sau e rau, de multe ori e bine, ca macar stii cu cine vorbesti.

