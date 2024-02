Incident exploziv, pe aeroportul din Dubai! Fostul șef al spionilor Florian Coldea a dat ochii cu jurnalista Realitatea PLUS Anca Alexandrescu, înaintea îmbarcării în avionul către România. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel s-a apropiat de Coldea și i-a cerut să-i dea explicații pentru jignirile pe care acesta i le-a adresat pe aeroport, numind-o „ticăloasă”.

„Domnul Coldea a avut ghinionul (sau norocul) de a veni la Bucuresti in acelasi avion cu mine! A tinut neaparat sa vina sa ma salute si sa mi spuna ca este cu fiica in vacanta! Mi-a spus ca ticalosia are o limita… Ce i-am raspuns si ce l-am intrebat de fata cu toti romanii vedeti aici! Intreaga poveste si alte imagini diseara de la 21! Ma urc in avion si voi decola in cateva minute! Eu la economy cu romanii obisnuiti, domnul Coldea la business! „, a scris Anca Alexandrescu, luni, pe Facebook.

Reamintim că Florian Coldea, trecut în rezervă din 2017 de la conducerea SRI, a fost prins într-un scandal la Untold Dubai, unde a avut o dispută cu omul de afaceri Sergiu Diacomatu, implicat într-unul din celebrele dosare ANRP.

Jurnalista Realitatea PLUS Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, a publicat mai multe imagini cu Florian Coldea suprinse în seara incidentului.

Anca Alexandrescu, despre fotografiile cu Florian Coldea la UNTOLD Dubai: Este o probă pe care o aduc public că dl. Coldea este peste tot”. Ce jocuri se încearcă în an electoral

„Sa fie oare domnul Coldea la Untold Dubai? Daca nu e el, seamana perfect! Dar avand in vedere ca era la super VIP cu niste milionari ai Romaniei… nu stiu ce sa zic! Niste milionari muuuult prea tineri ca sa fi facut bani fara ajutorul serviciilor!

#grupuldelaDubai nu scapa de mine”, a scris jurnalista, care prezintă și poze de la incident.

Foto: În spatele lui Coldea se află Ovidiu Toma, ginerele lui Ioan Niculae.

Potrivit anchetei realizate de jurnalistul Liviu Alexa, alături de Coldea au stat mai multe personaje controversate, implicate inclusiv în traficul de droguri din țară! Printre aceștia, Marina Pandarof, sefa rețelei M, arestată acum câțiva ani pentru că distribuia cocaină și prostituate pentru VIP-urile Bucureștiului, dar și milionarul Ovidiu Toma, fost partener de „afaceri” al lui Alex Bodi.

De altfel, conform anchetei realizate de strictsecret.ro, Florian Coldea a petrecut în salonul VIP Romania al Untold Dubai.

Fostul adjunct SRI și-a început seara relaxat, purtând discuții îndelungate cu Codin Maticiuc, aflat și el la petrecerea de lux cu zeci de milionari din România. Alături de Coldea a petrecut și Marina Pandarof, șefa rețelei care procura cocaina pentru VIP-urile din Capitală. Mai mult, potrivit anchetei, la vremea derulării dosarului, Coldea a scăpat-o pe Marina de ghearele procurorilor.

Alături de Coldea mai apare în poze și Ovidiu Toma, unul dintre cei mai bogați români care dețin criptomonede, și fost partener de „afaceri” al lui Alex Bodi. Ovidiu Toma apare și în dosarul Caranilor. Interlopii din Capitală l-ar fi lăsat pe afacerist fără două mașini de lux.

Potrivit surselor, când Sergiu Diacomatu și Florian Coldea s-au certat și chiar s-au aruncat pahare de băutură, la masa milionarilor era și controversatul Andrei Dracea, unul dintre „băieții deștepți” din Sănătate, medic născut și școlit la Moscova.

Dracea a avut o bancă de celule stem la care au apelat sute de părinți pentru recoltări la nașterea copiilor lor. Din păcate, o anchetă a Consiliului Concurenței a arătat că firma lui Dracea nu era autorizată și astfel, părinții au pierdut definitiv urma probelor biologice recoltate bebelușilor. Lui Dracea i se mai spune și „domnul licitație la minut” reușind, aparent cu ajutorul oamenilor din Servicii, să câștige contracte bănoase cu statul.

Untold Dubai este festivalul organizat de Bogdan Buta, acuzat în România că ar fi întreținut relații sexuale cu doi băieți minori pe care i-ar fi drogat. Fondatorul festivalului s-a declarat nevinovat și a anunțat că va merge în instanță.