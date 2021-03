INTERVIU cu Mads Østberg, campionul mondial care aseamănă Raliul Brașovului cu cel de la Monte Carlo

La finalul acestei săptămâni (26-27 martie), se va desfășura cea de-a cincizecea ediție a Raliului Brașovului. Evenimentul va beneficia de prezența campionului mondial din WRC-2, Mads Østberg, cel care a decis să își înceapă sezonul 2021 in România. Organizatorii Tess Rally Brașov power by Pro-X au stat de vorbă cu experimentatul pilot norvegian.

Mads, bine ai venit la Brașov!

Mulțumesc, mă bucur să fiu aici!

Cum de te vedem concurând la Raliul Brașovului?

Am ajuns la Brașov datorită conjuncturii. Scopul nostru era să ne începem sezonul în acest weekend, în Ungaria. Din păcate, din cauza situației generate de Covid, raliul maghiar a fost amânat. Însă noi eram pregătiți să concurăm, așa că am început să ne interesam ce raliuri bune se desfășoară în zonă. Tamás Tagai (proprietarul echipei Tagai Racing Technology) știa din trecut Raliul Brasovului și ne-a recomandat să venim aici. Așa că am prezentat ideea celor de la Citroen Racing iar aceștia au sprijinit-o. Așa am ajuns să concurăm aici.

Ce știi despre Raliul Brașovului?

Nu știam absolut nimic. Dar când ne-am decis că vom veni aici, am început să ne documentăm. Am fost în contactat cu Simone Tempestini și cu copilotul său, Sergiu Itu, primind informații și filmări onboard ale altor piloți, având astfel posibilitatea să vedem probele. Am primit ajutor de la mulți români dar și de la echipa noastră, TRT. Suntem mulțumiți de ce am văzut și pot să spun că acest raliu seamănă un pic cu Monte Carlo.

Astăzi ați făcut niste teste langă Brașov. Cum a fost?

A fost bine. Condițiile au fost destul de bune, cu soare și asfalt uscat. Se pare că în weekend, vremea va fi un pic mai înșelătoare, mai ales joi, la shakedown. Probele par rapide, cursive, frumoase și sperăm să ne simțim cât mai bine pe ele.

Știi că Raliul Brașovului este cunoscut pentru condițiile meteo schimbătoare?

Nu știam asta dar suntem pregătiți pentru orice fel de condiții. Urmărim prognozele meteo și știm că vom avea parte de condiții provocatoare. Pare să fie destul de cald pe timpul zilei și rece noaptea. Încercăm să ne documentam cât mai bine pentru a reuși să facem alegerea corectă în ceea ce privește cauciucurile. Încă o data, cred că poți da de situații similare cu cele de la Monte Carlo. Te poți aștepta să fie vreme însorită dar să te trezești cu zăpadă.

Ești campionul mondial WRC-2 dar nu ai luat startul în primele două etape din acest an. Ce planuri ai pentru 2021 și ce obiective ți-ai propus?

Pentru noi a fost mai important să punem la punct un plan bun împreună cu Citroen. Lucrurile nu erau clare de la începutul anului dar am vrut să așteptam să fie gata noua mașină (Citroen C3 Rally 2). Era important pentru mine să am un program bun pe lângă WRC-2, având în vedere că voi avea parte de o competiție foarte puternică în 2021 în campionatul mondial. Așa că trebuie să fim bine pregătiți. Am discutat cu Tamás acum câteva luni și am decis să concurăm în campionatul maghiar, pe lângă WRC-2. Așadar, era important să avem stabilit un program complet, cu toate cursele clare, cu un buget disponibil și cu tot sprijinul Citroen Racing. La final, am ajuns la o înțelegere, dar asta a luat un pic mai mult timp. Acum știm care ne este programul, mașina este pregătită și abia așteptăm să începem.

Cât de mult ai testat noua mașină până acum?

Am ajutat la dezvoltarea ei, decizând ce componente să folosim, ce îmbunătățiri să îi aducem iar acesta va fi primul raliu în care vom folosi mașina cu toate noile ajustări.

Aminteai de competiția puternica pe care o vei avea anul acesta în WRC-2. Cum previzionezi că va fi acest sezon?

Da, concurența este foarte puternică. Vom concura împotrivă lui Andreas Mikkelsen, Oliver Solberg, posibil Esapekka Lappi, Adrien Fourmaux, Nikolay Gryazin. Va fi dificil să fim din nou primii, de asta ziceam că este important să avem un program bine pus la punct, cu pilotaj continuu și implicarea oficială a celor de la Citroen. Iar ăsta este lucrul cel mai important pentru mine, să știm că avem în spate echipa de uzină, eu rămânând în continuare responsabil de dezvoltarea mașinii.

Ziceai mai devreme că ai vorbit cu Simone Tempestini. Vă cunoașteți bine? Aștepți să concurezi aici împotriva lui?

Nu ne cunoaștem foarte bine dar ne știm de la raliurile la care am participat împreună. Ne-am întâlnit la multe etape de campionat mondial, când am reușit să îl înving, însă când vii acasă la cineva nu este la fel de ușor. Stiu că a dominat campionatul romanesc în ultimii ani și că a câștigat de multe ori la Brașov. Merg cu mult respect la fiecare etapă de campionat național la care particip, la fel fiind cazul și aici. Nu mă aștept să fie ușor, dar scopul principal din acest weekend este să acumulăm experiență cu noua mașină. Raliul Brașovului este încălzirea noastră pentru campionatul maghiar iar etapele din Ungaria reprezintă încălzirea pentru campionatul mondial. Deci Tess Rally Brașov power by Pro-X este prima din cele trei treapte pe care le avem de parcurs în următoarea lună și jumătate. Dar chiar dacă vrem să ne învățăm cu noua mașină cât mai repede, în același timp sunt incantat să concurez contra lui Simone.

Vestea că vei concura la Brașov a fost întâmpinată cu mult entuziasm de catre toți pasionații sporturilor cu motor din Romania, social media „explodând” când a fost făcut anunțul. Ce mesaj ai pentru fanii romani, pe care, din păcate, nu îi putem încurajă să vina să vadă raliul?

Este mare păcat de situația generata de covid. Așa este, a fost foarte multa activitate pe social media, m-a incantat să văd asta. Majoritatea postărilor erau în româna și nu le-am înțeles dar multă lume mi-a trimis mesaje de încurajare și apreciez mult asta. Deja am simțit sprijin din partea multor români iar asta îmi face mare plăcere. Sper să putem reveni la Brașov ca să concuram și în condiții în care putem avea spectatori pe marginea probelor pentru că entuziasmul celor de aici este foarte mare.

Cum este să concurați în condițiile pandemiei?

Am ajuns să ne obișnuim. Suntem de un an în starea asta și este deja diferit față de începuturi. Era foarte ciudat la finalul verii trecute, când s-a reluat campionatul. Bineînțeles, este dezamăgitor de fiecare data când nu poți să te întâlnești cu fanii și să le simți energia, dar în același timp suntem foarte norocoși că putem să concurăm în continuare. Iar pentru acest lucru trebuie să fim mulțumiți.

Conform reglementărilor actuale, Tess Rally Brașov powered by Pro-X 2021 se va desfăşura fără spectatori.

Programul Tess Rally Brașov powered by Pro-X

Joi, 25 Martie 2021

14:00 Shakedown (Crizbav – Dumbrăvița)

19:30 Festivitatea de premiere a Campionatului Național de Raliuri 2020

19:30 Start festiv (Piața Sfatului Brașov)

Vineri, 26 Martie 2021

12:00 Start raliu (Coresi Shopping Resort)

13:18 PS 1 – Făgăraș 1

13:36 PS 2 – Șoarș 1

14:11 Regrupare și service îndepărtat (Cetatea Făgăraș)

16:04 PS 3 – Făgăraș 2

16:22 PS 4 – Șoarș 2

19:15 PS 5 – Brașov (Noapte)

21:20 Sosire ziua întâi (Piața Sfatului Brașov)

Sâmbătă, 27 Martie 2021

10:00 Start ziua a doua (Piața Sfatului Brașov)

11:08 PS 6 – Babarunca

11:48 Regrupare și service îndepărtat (Muntele Roșu)

13:41 PS 7 – Muntele Roșu

16:19 PS 8 – Poiana Brașov (Power Stage)

16:30 Sosire festivă (Livada Poștei Brașov)

20:00 Festivitatea de premiere (Piața Sfatului Brașov)