Obiectivele șefei UPU Brașov, Cristina Vecerdi

Medicul Cristina Vecerdi, șefa Unității de Primiri Urgențe Brașov și proaspăt consilier local, a prezentat, într-un comunicat de presă, cum vrea să ajute sănătatea brașoveană în următorii 4 ani.

In primul rand doresc sa multumesc pe aceasta cale tuturor celor care m-au creditat cu increderea lor si m-au votat in alegerile din 6 decembrie.

Chiar daca pozitia mea nu a fost eligibila pentru Camera Deputatilor vreau sa asigur toti brasovenii ca proiectele pe care le-am prezentat in campanie raman prioritare pe agenda mea de consilier local.

Infiintarea centrelor de sanatate constituie punctul primordial al acestei agende. Sanatatea noastra a tuturor depinde de modul in care prevenim aparitia bolilor, in felul in care ne ingrijim si in posibilitatile noastre de a accesa servicii medicale de prima linie. Accesul la medicul de familie trebuie sa se faca intr-un mediu civilizat, sa nu fie limitat la intervale de timp inconvenabile pentru populatia activa.

Servicii medicale de calitate pentru toata populatia si reducerea riscului financiar asociat imbolnavirii sunt prioritatile acestui proiect care implica pacienti si personal medical deopotriva. In calitate de consilier local voi face toate demersurile pentru ca proiectul centrelor de sanatate sa fie cuprins in bugetul local din acest an.

S-a discutat si se discuta mult in spatiul public de Spitalul Regional de Urgenta Brasov. Acest proiect a fost demarat de administratia locala liberala care a pus bazele si a parcurs primele etape importante (stabilirea locatiei, infrastructurii, studiu de prefezabilitate ) in parteneriat cu Ministerul Sanatatii si BERD. In prezent acest proiect se continua sub noua administratie locala si in calitatea mea de consilier local si medic voi pune la dispozitie toata experienta mea profesionala si administrativa in realizarea noului spital.

Intre cele doua proiecte exista o legatura indisoliubila avand in vedere ca existenta unor centre de asistenta medicala performanta in fiecare cartier din Brasov va diminua impactul asupra serviciilor de urgenta care vor putea sa isi utilizeze resursa umana si materiala in rezolvarea prompta a urgentelor majore.

Implicarea autoritatilor locale in dezvoltarea serviciilor de sanatate este dovedita prin cresterea calitatii acestor servicii in mai multe localitati din judetul Brasov. Am credinta ca municipiul Brasov nu va face exceptie de la aceasta regula.

Sub administratia Consiliului Judetean Brasov s-au derulat numai in ultimii 2 ani un numar de proiecte care au pus Brasovul in valoare pe harta sanatatii din Romania. Accesarea de fonduri europene si prin Banca Mondiala a dus la finalizarea unor proiecte importante: reabilitarea Spitalului de Obstetrica si Ginecologie si a sectiei de noi-nascuti, reabilitarea si dotarea Spitalului de Pediatrie, punerea in functiune intr-un timp record a unei sectii de ATI de tip modular dedicat pacientilor cu Covid 19, dotarea cu echipamente si aparatura medicala a Unitatii de Primire Urgente si a ambulatorului integrat al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta.

O noua Unitate de Primire Urgente la standarde europene si cu dotari de ultima ora va fi inaugurata in aceasta primavara la Brasov. Pot spune ca sunt parte integranta din acest proiect inca din momentul aplicarii la Banca Mondiala si pana in prezent.

Proiectele de succes necesita munca in echipa, au nevoie de profesionisti si de sustinerea autoritatilor locale sau guvernamentale. Proiectele de succes trebuie sa depaseasca orgoliile si sa elimine asperitatile conjuncturale, doar astfel vor avea rezultatul asteptat.

Cristina Vecerdi, consilier local PNL in cadrul Consiliului Local al Municipiului Brasov