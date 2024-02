Dacă nu încetezi, voi da pe față numele celor care stau în spatele tău, e ultimatum! Sunt cuvintele explozive pe care Diana Șoșoacă i le-a adresat soțului său Silvestru Șoșoacă, într-un nou atac șocant.

Senatoarea își avertizează soțul să înceteze cu acuzațiile și îl acuză că a denigrat-o și înșelat-o. Totul a venit după ce senatoarea și-a suspendat soțul din funcția de vicepreședinte al partidului S.O.S. Silvestru Șoșoacă, la rândul său spune că senatoarea este imatură emoțional și își acuză soția că vrea să conducă partidul împreună cu lideri ai sectei MISA. Declarațiile au fost făcute în exclusivitate la Realitatea Plus.

„Am un mesaj special pentru tine silviu, daca nu incetezi, voi da pe fata numele celor care stau in spatele tau, e ultimatum, ia labele de pe partidul SOS romania, luati labele de pe aceasta speranta a poporului român, nu voi permite niciodată nimanui sa isi bata joc de lupta nationala, pentru mine viata personala nu mai exista de mult de cand m-am implicat in aceasta lupta impotriva sistemului, sunt doar mama”, sunt amenințările senatoarei care îi cere soțului să renunțe la toate acuzațiile și dezvăluirile.

Diana Șoșoacă a pornit la atac și spune că soțul său a denigrat-o și înșelat-o. Senatoarea susține că excluderea lui Silvestru Șoșoacă este valabilă, pentru că toate acțiunile de acest fel se fac cu semnătura sa.

„L-au santajat pe cel care ar fi trebuit sa fie cum spune el protectorul partidului si al meu, eu nu sunt o femeie care are nevoie de protectie, niciodată n-am avut. Asa este facut acest statut pentru ca eu sa imi apar oamenii si nu m am gandit vreodata sa ajung sa mi apar oamenii si nu m am gandit vreodat ca va trebui sa ii apar impotriva celui care ar fi trebuit sa fie cel mai apropiat de langa mine”, a spus senatoarea într-un clip pe TikTok.

Atacul dur vine după ce soțul exclus din partid i-a trimis Dianei Șoșoacă o scrisoare în care își exprimă dezamăgirea față de comportamentul ei și o acuză că s-a lăsat influențată de putere și de persoane cu interese obscure.

Mai mult, Silvestru îi reproșează Dianei că este imatură emoțional și că a ignorat sfaturile și avertismentele lui. Totodată,acesta susține că senatoara s-a înconjurat de persoane care îi flatează ego-ul.

„Diana este acaparata de grupuri care au exponent in jurul nostru. E vorba de oameni care au fost consuli la Tel Aviv, smecheri mari. Au capturat o din toate partile”, a spus Silverstru Șoșoacă la Realitatea Plus.

Potrivit unor surse, un alt motiv pentru care Șoșoacă și-a suspendat soțul din funcția de prim-vicepreședinte ar fi o presupusă relație cu o blondă.