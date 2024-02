Dorina Barcari aruncă în aer legea pensiilor. În exclusivitate la Realitatea PLUS, expertul în pensii susține că noua lege are prevederi neconstituționale.

Dorina Barcari a explicat cum dreptul la muncă este îngrădit, iar oamenii nu știu când se vor pensiona, Mai mult, Barcari crede că stagiul minim de cotizare și vârsta de pensionare ar putea să fie modificate după trei ani.

„Legea asta euste obsedată de o chestie: Să nu vă pensionați și să contribuiți. Întrebarea mea este pentru cine? Pentru că, uite, la articolul 46, aliniatul 2, zice că persoanele asigurate in sistemul public de pensii care indeplinesc conditiile de inscriere la pensie pot opta. Pot opta! Deci eu imi platesc pensia si tu ma pui in situatia sa optez intre acordarea pensiei pentru limita de varsta, la care eu am dreptul daca am varsta si stagiul minim, si continuitatea activitatii cu acordul anual al angajatorului pana la implinirea varstei de 70 de ani. Asta inseamna ingradirea dreptului de munca, care este prevazuta la articolul 41, aliniatul 1 din Consitutie.

Cum isi permit cei care au facut aceasta lege sa conditioneze dreptul la munca si ca conditioneze dreptul la pensie dupa ce eu am indeplinit cele doua conditii? Deci este un abuz inimaginabil. Doua entitati care erau trecute in PNRR, erau trecute cu statut de consultanta, acum ele decid: Consiliul Fiscal si Agent Working Group care o data a 3 ani poate modifca elementele definitorii ale dreptului de pensie: varsta si stagiul minim. Pai dumneata, care acum iti platesti pensia, stii cand ai sa poti sa te pensionezi și in ce conditii?” a spus Dorina Barcari la Realitatea Plus.