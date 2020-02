489 de cazuri de gripă în judeţul Braşov! Câte doze de vaccin sunt pe stoc?

Gripa este o boală acută, infecţioasă, foarte contagioasă, produsă de virusul gripal. Calea de transmitere a virusului gripal este calea aerogena, prin picăturile răspândite de o persoană infectată care tuşeşte sau strănută sau, indirect, atunci când picăturile sau secreţiile din nas sau gât ajung pe mâini sau pe alte suprafeţe care sunt atinse de alte persoane, care îşi duc apoi mâna la gură sau nas.

Semnele şi simptomele gripei constau în frison, febră (39-40°C), dureri de cap, ale globilor oculari, ale muşchilor şi articulaţiilor, stare de slăbiciune generală, senzaţia de înţepături în nas şi gât, strănut, secreţii nazale apoase, nas înfundat, tuse seacă, chinuitoare).

Avand in vedere contextul epidemiologic actual, cu evolutia epidemica a gripei (in conformitate cu datele Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile saptamana 4 a anului 2020 – 20.01-26.01.2020 – a fost caracterizata ca prima saptamana epidemica din acest sezon, iar in saptamana 27.01-02.02. la nivelul judetului Brasov au fost raportate un numar de 489 de cazuri de Gripa, dintre care 35 cu internare).

Recomandăm populaţiei să respecte măsurile de prevenire a gripei care constau în:

 evitarea aglomeraţiilor;

 evitarea contactului cu persoanele bolnave;

 păstrarea distanţei (cel puţin 1 metru) faţă de persoanele bolnave care tuşesc sau strănută;

 folosirea şerveţelelor în caz de tuse sau strănut şi aruncarea acestora la coşul de gunoi după utilizare; repectarea etichetei de tuse(se tuseste in plica cotului, nu direct in palme);

 igiena corecta a maiinilor, prin spălarea frecventă, cu apă caldă şi săpun, după ce strănutăm, tuşim, ne suflăm nasul şi înainte de a mânca;

 creşterea rezistenţei generale a organismului prin consumul alimentelor bogate în vitamina C (fructe, legume);

 aerisirea in mod regulat a încăperilor (săli de clasă, dormitoare);

 îmbrăcăminte corespunzătoare sezonului;

 evitarea staţionării în frig timp îndelungat;

 prezentarea obligatorie la medicul de familie odată cu apariţia primelor semne de boală, evitarea supraaglomerarii unitatilor de primiri urgente ale spitalelor si a automedicatiei

 izolarea voluntara la domiciliu a persoanelor diagnosticate cu gripa si care nu necesita spitalizare

 vaccinarea antigripala

Singura măsură specifică de prevenire a gripei este vaccinarea antigripală recomandată grupelor de populaţie care pot transmite gripa cât şi persoanelor cu risc crescut de a face complicaţii datorate gripei (persoane cu vârsta peste 65 de ani, persoane cu boli cronice, în special boli respiratorii şi cardiovasculare, boli metabolice, copii şi bătrâni instituţionalizaţi, personal medical, gravide).

In judetul Brasov au fost distribuite un numar de 38.750 doze de vaccin, la aceasta data fiind in stoc, la medicii de familie un numar de 4.950 doze de vaccin. Campania de vaccinare continua, astfel ca in baza necesarului de vaccin transmis de medicii de familie, DSP Brasov a solicitat Ministerului Sanatatii o suplimentare cu 1400 doze de vaccin.

De asemenea, Directia de Sanatate Publica a Judetului Brasov, prin CSCBT, recomanda triaj epidemiologic zilnic in orice tip de colectivitate, inclusiv pentru personalul medico-sanitar si auxiliar, cu scoaterea temporara din colectivitate a celor depistati cu simptomatologie respiratorie.

Pana la aceasta data, in Judetul Brasov, in nicio unitate de invatamant nu au fost suspendate orele de curs datorita imbolnavirilor de gripa.

2019-n CoV este o noua tulpina de coronavirus care nu a fost identificata pana acum la oameni. Izbucnirile de infectii cu coronavirusuri noi in randul oamenilor sunt intodeauna de importanta pentru sanatatea publica si genereaza ingrijorare, in special atunci cand exista putine cunostinte despre caracteristicile virusului, despre cum se transmite inter-uman , despre cat de severe sunt infectiile si despre tratamentul lor. Transmiterea inter-umana a fost confirmata, dar este nevoie de mai multe informatii pentru a evalua dimensiunea acestei transmiteri.

In acest context, Institutul National de Sanatate Publica Romania, a elaborat Metodologia de supraveghea a infectiei umane cu noul coronavirus ( 2019-n CoV).

In baza acestei Metodologii si conform competentelor, Directia de Sanatate Publica a Judetului Brasov, prin Compartimentul Supraveghere si Control Boli Transmisibile, monitorizeaza persoanele de pe teritoriul judetului Brasov, care intra sau revin in tara din calatoria intr-o zona cu presupusa transmitere comunitara de 2019-n CoV. La aceasta data sunt in monitorizare un numar de 9(noua) persoane, fara simptomatologie respiratorie sugestiva pentru infectia umana cu coronavirus, conform definitiei de caz.