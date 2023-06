Voleiul de cel mai înalt nivel revine la Brașov. Și nu oricum. Naționala masculină a României va susține trei confruntări în Golden League. Tricolorii vor întâlni pe 10 iunie Turcia, pe 14 iunie Danemarca, iar pe 18 iunie Portugalia. Toate meciurile sunt programate de la ora 17.00, în Sala Sporturilor Dumitru Popescu Colibași.

România a pierdut primele două întâlniri, 0-3 cu Portugalia și 0-3 cu Danemarca, dar a câștigat pe terenul favoritei grupei, Turcia, scor 3-2, echipă aflată pe locul 10 în Europa. Selecționerul României, Sergiu Stancu, a prefațat duelurile care vor avea loc la Brașov.

Sergiu Stancu se bazează pe un nucleu format aproape în totalitate din sportivi care activează în campionatul intern. Adrian Aciobăniței este singurul stranier din lot. Are o experiență internațională remarcabilă.

Am evoluat în ultimii 8 ani, 4 ani în Germania. Primul sezon a fost alături de antrenorul Stelian Moculescu. După am fost la Frankfurt doi ani. M-am întors și am fost pregătit de unul dintre cei mai mari antrenori din lume, Vital Heynen. Apoi am avut șansa să plec în Franța. Am jucat la Cannes. Din fericire, am reușit să câștig campionatul cu ei. Datorită acestui rezultat am putut să merg la Chaumont, echipe adversă, pe care am întâlnit-o în finală. Iar acolo am mai jucat doi ani.

ADRIAN ACIOBĂNIȚEI