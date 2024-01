În această dimineață, de la ora 08.00, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Brașov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, au efectuat 17 percheziții domiciliare, 11 dintre ele în municipiul Brașov, și au pus în executare două ordonanțe de ridicare a înscrisurilor, într-un dosar penal de obținere ilegală de fonduri. Urmărirea penală este in rem și deocamdată nimeni nu a fost pus sub acuzare.

În urma perchezițiilor domiciliare, care au vizat sediile unor persoane juridice (cabinete de medicină de familie) și a punerii în executare a ordonanțelor, care au vizat sediile unor instituții cu atribuții în domeniul sănătății publice, s-au urmărit descoperirea și ridicarea de mijloace de probă (înscrisuri oficiale, echipamente informatice, evidențe personale), precum și conducerea, în baza unor mandate de aducere, la sediul poliției, a 5 persoane, pentru audieri.

În fapt, în cauză există bănuiala rezonabilă că, în perioada octombrie 2020 – octombrie 2021, mai mulți medici de familie din județul Brașov ar fi solicitat și obținut sume de bani de la bugetul de stat, alocate finanțării serviciilor de monitorizare a pacienților infectați/suspectați cu virusul SARS-CoV-2, prin întocmirea fișelor de monitorizare telefonică zilnică aferente pacienților, prin consultație medicală la distanță.

În concret, cadrele medicale ar fi inserat date nereale în cuprinsul documentelor pe care le-ar fi transmis ulterior, în vederea decontării a 105 lei/pacient (pretinzând efectuarea unor monitorizări zilnice), în realitate necomunicând cu pacienții infectați cu Covid-19, ori comunicând doar în primele zile.

La activități au participat polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brașov, Poliției Municipiului Făgăraș și Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic – I.P.J. Brașov.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.