Primarul George Scripcaru a convocat o ședință cu directorii Companiei Apa Brașov și ai Sistemului de Gospodărirea Apelor Brașov, pentru a le cere în mod ferm măsuri imediate pentru a împiedica acumulările de apă de pe străzi, în cazul ploilor torențiale.

„Am convocat la Primărie reprezentanții Companiei Apa, care, din punctul meu de vedere, sunt responsabili de sistemul de canalizare de pe raza municipiului Brașov și SGA, care are rol de reglementare și are atribuții în acest sens, și le-am cerut să-și facă treaba, să identifice care sunt cauzele, problemele și soluțiile. Eu cred că nu putem să facem să nu se vadă aceste lucruri, și că această entitate numită Compania Apa, care are un rol foarte important în ceea ce înseamnă administrarea rețelei de canalizare a municipiului, să nu prezinte și soluții, și să nu-și facă treaba. Acest lucru nu poate fi tolerat și le-am adresat o solicitare foarte fermă, și lor, și celor de la SGA, să facă ce au de făcut, pentru că sunt specialiști în domeniu, au atribuții în acest sens și sunt și plătiți pentru asta. Noi plătim bani Companiei Apa și în schimbul acestor bani, ca și prestație, ei trebuie să rezolve lucrurile. Sper să identifice soluția acestei probleme în următoarea perioadă. Altfel cred că la nivelul entităților care gestionează această companie ar trebui să se discute alte decizii“, a declarat primarul George Scripcaru, făcând aluzie la o eventuală schimbare a managementului.

Reprezentanții celor două entități au analizat împreună cu reprezentanții Primăriei Brașov problemele apărute și au creionat câteva soluții imediate, care constau, în principiu, în analizarea sistemului de canalizare pentru a înlătura eventualele blocaje care au făcut dificilă scurgerea apelor, preț de câteva minute, luni, în mai multe zone ale orașului în care problemele de acest fel au fost rezolvate în anii anteriori.

„După cum ați observat, sistemul a fost creat, 3 ani de zile a fost funcțional, nu am avut probleme încă, însă ca orice sistem trebuie întreținut, reparat și verificat în permanență. S-au stabilit sarcini clare și măsuri clare pe care trebuie să le îndeplinească și Compania Apa și SGA. De mâine de la ora 9.00 se trece la realizarea acestor măsuri: la verificarea gradului de colmatare în aval de stadion a canalului Timiș, la curățirea conductelor care colectează canalizarea menajeră de pe strada Avram Iancu și strada Morii, la repararea căminelor care se găsesc la intersecțiile străzilor Avram Iancu și Mihai Viteazu cu Morii, la fixarea unor guri de canalizare, la curățarea sistemului care este în fața gării, la reverificarea sistemului de sub podul de pe Hărmanului, la montarea unui clapet la trecerea pe sub podul CFR de la Triaj, la curățarea sistemului, preventiv, pe strada 13 Decembrie. În funcție de ce blocaje identificam pe albie și pe conductele de canalizare, vom vedea ce măsuri luam în continuare“, a declarat viceprimarul Laszlo Barabas, care va lucra împreună cu reprezentanții APA și SGA pentru a superviza rezolvarea problemelor.

„Am făcut un plan imediat, pe termen scurt, în care să rezolvăm problema Străzii Stadionului, care nu ne-a mai dat bătăi de cap de trei ani de zile, dar care se pare că a revenit. Mai e problema de la gară, problema de sub pod de la Hărmanului, podul de la 13 Decembrie. Vor fi rezolvate și trebuie să le avem permanent în atenție. Eu cred că în maxim două săptămâni toate problemele acestea vor fi rezolvate, ca atunci când vin ploi torențiale să nu se mai întâmple același lucru. Rezolvarea e în ridicarea tuturor capacelor, introducerea de camere de luat vederi pe conductă și a vedea dacă există cantități mari de depuneri pe conducte, iar dacă sunt astfel de lucruri, să scoatem tot afară, ca secțiunea să fie eliberată“, a declarat Dorin Fătu, director general Compania Apa Brașov.

„În urma discuției purtate la Primăria Municipiului Brașov, începând de miercuri, ora 9.00, împreună cu Compania Apa Brașov, vom trece la verificarea canalului Timiș pe sectorul Mihai Viteazu – Prodlacta – Gheorghe Doja, unde au fost lucrări de decolmatare în anii anteriori, să vedem dacă există o problemă reală acolo. Dacă nu, colegii de la compania APA vor face o inspecție video pe rețelelor lor de canalizare menajeră, să identificam problemele și să găsim soluții la aceste probleme“, a spus Mihai UȚĂ, director SGA Brașov.