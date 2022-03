Din nou avem la Brașov un weekend plin de evenimente. De la spectacole, piese de teatru, opera, concerte in cluburi, stand up comedy, pana la evenimente sportive si multa distractie in aer liber. Vremea va fi favorabilă si pentru distractie la munte. Va ninge, iar partiile din Poiana Brasov se prezinta in conditii excelente in acest final de saptamana.

Avem deja celebrele expoziții pe care le putem vizita, în weekend, la Muzeul de Etnografie, de la 9 la 17.00. Este vorba despre expozițiile MEMORIA FIBRELOR TEXTILE, PATRIMONIUL TEXTIL și JANDARMERIA de la 1850 până în 2020. Sunt și două expoziții la Centrul Multicultural al Universității Transilvania: BRUKENTHAL – Un european timpuriu și Jurnal de Virus. De la ora 14.00, până la 7 seara este deschis, astăzi, un târg de primăvară cu produse handmade, din ceramică, pe strada Avram Iancu la nr. 54A. Seara este dedicată spectacolelor indoor. La Temple Pub, de la 18.30 va fi un show de stand up comedy cu Victor Băra. La Teatrul Sică Alexandrescu, de la ora 19.00, este programată avanpremiera LA IEȘIREA DIN TEATRU DUPĂ REPREZENTAREA UNEI COMEDII NOI, iar la Centrul Cultural Reduta, de la aceeași oră, va fi un recital de tango.

Sâmbătă după-amiaza avem parte de distracție în club. La Rockstadt va fi un concert live LUNA AMARĂ, de la ora 17.00, iar accesul se face cu o oră mai devreme. Apoi, la 18.30, la Opera Brașov, spectacolul COPPELIA. De la 7 seara concert Adi Stoenescu Trio, la Centrul Multicultural al Universității Transilvania. Și două piese de teatru, tot de la 19.00. Comedia UN BĂRBAT și MULTE FEMEI la Centrul Cultural Reduta și spectacolul GRĂDINILE GROAZEI, la Teatrul Sică Alexandrescu.

Duminică seara de la ora 18.00, Costel, Dracea și George Dumitru ne așteaptă la prima parte a showului de stand up comedy de la Centrul Cultural Reduta, iar partea a doua este programată la ora 20.00. Și încheiem weekendul tot cu puțină cultură. De la 18.30 avem spectacolul IUBESC FEMEIA, la Opera Brașov și de la 19.00 comedia tuturor timpurilor așa cum este denumită piesa de teatru care nu mai are nevoie de nicio prezentare, O NOAPTE FURTUNOASĂ, la Teatrul Sică Alexandrescu.

Avem și un eveniment sportiv. Sâmbătă dimineața, de la ora 11.00, pe Stadionul Tineretului este programat meciul din etapa a 18-a a Ligii a 2-a de fotbal, dintre FC Brașov și Metaloglobus București. Intrarea este liberă, în limita a 30% din capacitate. Să nu uităm și de distracția pe pârtii. A nins și avem condiții excelente pentru practicarea sporturilor de iarnă.