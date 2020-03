Un nou SUSPECT de coronavirus, la Brașov? 35 de persoane în carantină!

Direcția de Sănătate Publică Brașov a anunțat, în urmă cu doar câteva minute, un alt suspect de coronavirus, după femeia de 67 de ani, declarată suspectă pe 8 martie.

În acest caz, suspectat de infectare cu coronavirus este un barbat, de 29 ani, din localitatea Brasov, reintors in data 11.03.2020 din Italia, Milano, cu febra si tuse, consultat la Spitalul de Boli Infectioase Brasov. Este internat si au fost recoltate probe care vor fi analizate la Spitalul de Boli Infectioase Brasov. În cursul noptii de 11.03.2020, spre 12.03.2020, in judetul Brasov au fost carantinate un numar de 34 persoane. Inca de la intrarea in Romania au fost escortate de catre Jandarmerie si aduse in judetul Brasov, unde au fost asteptate de reprezentanti ai DSP Brasov si Prefectura Brasov. Persoanele carantinate sunt asimptomatice, urmeaza a fi recoltate probe. Alte 234 de persoane sunt în autoizolare.