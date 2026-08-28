Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din Conference League. Meciuri cu Brighton și Getafe

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 aug. 2026, 15:12

Universitatea Craiova și-a aflat vineri, 28 august 2026, cele șase adversare din faza ligii UEFA Conference League, după ce a fost eliminată de Ararat-Armenia din play-off-ul Europa League.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre universitatea craiovaconference league