Sorana Cîrstea rămâne în Top 20 WTA. Gabriela Ruse a urcat în clasament și a depășit-o pe Jaqueline Cristian

Sorana Cîrstea își menține poziția în Top 20 WTA, iar Gabriela Ruse urcă în clasamentul mondial. Vezi cum evoluează jucătoarele române.
Sorana Cîrstea își păstrează poziția în Top 20 mondial, în timp ce Gabriela Ruse a înregistrat o ascensiune în clasamentul WTA și a trecut în fața lui Jaqueline Cristian. România continuă să aibă trei jucătoare în prima sută a ierarhiei mondiale, potrivit clasamentului publicat la 12 octombrie 2026.
Sorana Cîrstea își menține poziția în clasamentul WTA
Sorana Cîrstea continuă să fie jucătoarea română cel mai bine clasată în circuitul feminin. Sportiva se află pe locul 16 mondial, cu 2.464 de puncte, potrivit datelor publicate pentru această săptămână.
Menținerea în Top 20 confirmă parcursul solid al sportivei în clasamentul mondial. Cîrstea rămâne astfel principala reprezentantă a României în ierarhia de simplu, într-o perioadă în care lupta pentru pozițiile din prima sută este strânsă.
Gabriela Ruse o depășește pe Jaqueline Cristian
O schimbare importantă s-a produs în clasamentul jucătoarelor române. Gabriela Ruse a urcat patru poziții și ocupă locul 62 WTA, cu 1.033 de puncte.
Jaqueline Cristian a coborât două locuri și se află pe poziția 60, cu 1.051 de puncte, conform clasamentului publicat de AGERPRES la 28 septembrie. Pentru comparația din această săptămână, pozițiile și punctajele trebuie verificate în aceeași ediție oficială a clasamentului WTA, deoarece datele disponibile pot proveni din actualizări diferite.
Evoluția celor două jucătoare arată cât de rapid se pot schimba pozițiile în circuitul feminin, în funcție de rezultatele obținute la turnee și de punctele acumulate sau pierdute.
România, cu trei jucătoare în Top 100 WTA
Tenisul feminin românesc are în continuare reprezentante în prima sută a clasamentului mondial. Sorana Cîrstea ocupă locul 16, iar Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse se află în apropierea primelor 60 de poziții.
Clasamentul WTA se actualizează periodic, iar pozițiile sportivelor pot varia în funcție de rezultatele din circuit și de punctele care ies din calcul după expirarea perioadei de valabilitate.
Pentru jucătoarele aflate în această zonă a ierarhiei, fiecare victorie poate conta în lupta pentru un loc mai bun și pentru accesul direct pe tablourile principale ale turneelor importante.
Cum arată lupta din fruntea clasamentului mondial
Ierarhia mondială feminină rămâne competitivă, iar schimbările de poziții sunt influențate de rezultatele înregistrate în circuitul profesionist.
Potrivit clasamentului publicat la 12 octombrie 2026 de sursa consultată, Elena Rîbakina ocupă prima poziție, urmată de Arina Sabalenka și Jessica Pegula.
Pentru sportivele române, menținerea în Top 100 și apropierea de primele 20 de poziții reprezintă obiective importante în perspectiva următoarelor competiții.
Clasamentul WTA rămâne un reper esențial pentru evaluarea parcursului jucătoarelor, iar următoarele turnee pot aduce noi schimbări în ierarhia tenisului feminin.