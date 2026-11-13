Raliul Brașovului revine în Campionatul Național de Raliuri
Raliul Brașovului. Competiția ajunge la ediția cu numărul 55
Raliul Brașovului revine în Campionatul Național de Raliuri în 2027. Competiția ajunge la ediția 55, iar data desfășurării urmează să fie stabilită.
Vești bune pentru iubitorii motorsportului! Raliul Brașovului va reveni în calendarul Campionatului Național de Raliuri în sezonul 2027, după un an de pauză provocat de dificultățile financiare ale organizatorilor. Competiția emblematică pentru motorsportul românesc va ajunge astfel la ediția cu numărul 55.
Revenirea Raliului Brașovului a fost discutată în cadrul unei întâlniri desfășurate la Primăria Brașov, la care au participat reprezentanții Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS), organizatorii competiției și reprezentanții administrației locale.
La discuții au luat parte Norris Măgeanu, președintele FRAS, Bela Stoica, președintele ACS Auto Blic Brașov și al Comisiei de Raliuri, precum și viceprimarii Dan Ghiță și Lucian Pătrașcu.
Când se va desfășura Raliul Brașovului în 2027
Deși revenirea competiției în calendarul național a fost confirmată, data exactă a desfășurării raliului nu a fost stabilită deocamdată.
Potrivit reprezentanților organizatorilor, principalele aspecte logistice și organizatorice sunt deja conturate. Perioada competiției urmează să fie stabilită după aprobarea bugetului național pentru anul 2027.
Printre variantele luate în calcul se numără organizarea evenimentului în luna aprilie sau spre finalul sezonului competițional.
Organizatorii speră ca sprijinul administrației locale și identificarea resurselor financiare necesare să permită desfășurarea evenimentului la standardele cu care publicul și sportivii s-au obișnuit.
De ce nu s-a organizat Raliul Brașovului în 2026
Raliul Brașovului nu a fost inclus în calendarul competițional din 2026, după ce organizatorii au anunțat că nu dispun de finanțarea necesară pentru desfășurarea evenimentului.
Decizia a venit după 54 de ediții organizate de-a lungul istoriei competiției și a reprezentat o întrerupere importantă pentru una dintre cele mai cunoscute întreceri automobilistice din România.
Bela Stoica, reprezentantul ACS Auto Blic Brașov, a explicat că organizatorii au căutat soluții financiare până în ultimul moment, însă promisiunile de sprijin nu s-au concretizat.
Revenirea în 2027 reprezintă, astfel, un pas important pentru reluarea unei tradiții sportive care a contribuit la promovarea Brașovului la nivel național și internațional.
O istorie de peste jumătate de secol. Raliul Brașovului a început în 1969
Prima ediție a Raliului Brașovului a fost organizată în anul 1969, la inițiativa lui Aurel Puiu. Competiția a devenit, în timp, una dintre cele mai importante etape ale automobilismului sportiv românesc.
De-a lungul deceniilor, evenimentul a purtat mai multe denumiri, printre care Raliul Narciselor, Raliul Zăpezii și Tess Rally.
Pe probele speciale din zona Brașovului au concurat nume importante ale motorsportului, precum Titi Aur, Ludovic Balint, Eugeniu Ionescu-Cristea, Ștefan Vasile, Dan Gîrtofan, Vali Porcișteanu, François Delecour și Simone Tempestini.
Ultimele două ediții organizate, în 2024 și 2025, au fost câștigate de pilotul brașovean Andrei Gîrtofan.
Revenirea competiției în 2027 va marca ediția cu numărul 55 și va readuce Brașovul în prim-planul Campionatului Național de Raliuri.
Pentru pasionații automobilismului, reluarea Raliului Brașovului înseamnă nu doar revenirea unei competiții sportive, ci și continuarea unei tradiții locale care durează de peste cinci decenii.
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