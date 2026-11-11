Crosul 15 Noiembrie, la Brașov: start sâmbătă, pe traseul Revoltei din 1987
Crosul 15 Noiembrie / Primăria Brașov
Crosul 15 Noiembrie are loc sâmbătă, 14 noiembrie, la Brașov. Alergătorii vor parcurge 5 km pe traseul Revoltei din 1987. Vezi programul și detaliile evenimentului.
Brașovul găzduiește sâmbătă, 14 noiembrie, cea de-a 37-a ediție a Crosului 15 Noiembrie, unul dintre cele mai importante evenimente sportive și comemorative organizate anual în oraș. Participanții vor alerga pe o distanță de cinci kilometri, urmând traseul istoric parcurs de muncitorii care au participat la revolta anticomunistă din 15 noiembrie 1987.
Competiția este dedicată memoriei celor care s-au ridicat împotriva regimului comunist în urmă cu 39 de ani și promovează sportul, mișcarea în aer liber și respectul față de istoria Brașovului.
Startul Crosului 15 Noiembrie se dă la ora 11:00
Cursa principală va începe la ora 11:00, din incinta fostei Uzine de Autocamioane Roman, în dreptul fostei Secții 440, locul în care a izbucnit revolta muncitorilor brașoveni.
Alergătorii vor parcurge un traseu de aproximativ cinci kilometri, care reface drumul manifestanților din 1987.
Traseul competiției este următorul:
Uzina de Autocamioane Roman;
Strada Poienelor;
Calea București;
Spitalul Județean;
Spitalul Astra;
Intersecția „Trei Alimentare”;
Biserica de Lemn;
Hidromecanica;
Spitalul CFR;
Sala Patria;
Teatrul „Sică Alexandrescu”;
Prefectura Brașov – linia de sosire.
Timpul-limită pentru parcurgerea traseului este de 60 de minute.
Crosul 15 Noiembrie este gratuit. Sunt organizate și curse pentru copii
Participarea la eveniment este gratuită, iar competiția se adresează alergătorilor de toate vârstele.
Pe lângă cursa principală de cinci kilometri, organizatorii au pregătit și probe dedicate copiilor, cu distanțe adaptate fiecărei categorii de vârstă:
0–3 ani: 250 de metri;
4–6 ani: 500 de metri;
7–9 ani: 800 de metri;
10–12 ani: 1.200 de metri.
Startul curselor pentru copii este programat la ora 12:15, în zona Prefecturii Brașov.
Festivitatea de premiere și tombola vor avea loc începând cu ora 13:30.
Programul Crosului 15 Noiembrie 2026
Organizatorii au stabilit următorul program:
11–13 noiembrie, între 15:30 și 20:00 – ridicarea kiturilor de concurs de la magazinul Sport Guru Brașov;
14 noiembrie, ora 10:45 – încălzirea participanților și închiderea garderobei mobile;
14 noiembrie, ora 11:00 – startul cursei principale;
14 noiembrie, ora 12:15 – startul curselor pentru copii;
14 noiembrie, ora 13:30 – festivitatea de premiere și tombola.
Participanții din afara municipiului Brașov își pot ridica kiturile și în dimineața concursului, în intervalul 08:00–10:00, conform instrucțiunilor primite la confirmarea înscrierii.
Înscrierile online s-au încheiat. Ar putea exista locuri disponibile în ziua concursului
Înscrierile online pentru ediția din acest an au fost deschise până marți, 10 noiembrie, ora 23:59, în limita locurilor disponibile: 1.400 pentru cursa principală și 400 pentru probele copiilor.
Organizatorii au precizat că, în cazul în care vor rămâne kituri de concurs neridicate, vor putea fi acceptate înscrieri suplimentare la fața locului. Disponibilitatea acestora urma să fie anunțată vineri, 13 noiembrie, pe canalele oficiale de comunicare.
Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Brașov, în parteneriat cu Asociația 15 Noiembrie 1987 Brașov și Clubul Sportiv Împreună Pentru Mișcare, cu sprijinul Consiliului Local Brașov.
Crosul 15 Noiembrie rămâne un eveniment cu o puternică încărcătură simbolică pentru comunitatea brașoveană, îmbinând sportul cu memoria unuia dintre cele mai importante momente de rezistență anticomunistă din România.
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