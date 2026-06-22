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Sport· 1 min citire
Prima victorie a Egiptului la Cupa Mondială
Egipt / Cupa Mondială
Naționala Egiptului a obținut prima victorie din istoria sa la Cupa Mondială, învingând Noua Zeelandă cu 3-1, în etapa a doua a Grupei G de la turneul final din 2026.
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