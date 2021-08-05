Sport· 2 min citire

Patrick Petre ar putea reveni în echipă în meciul de sâmbătă cu FC Brașov

5 aug. 2021, 09:35
Patrick Petre ar putea reveni în echipă în meciul de sâmbătă cu FC Brașov

Patrick Petre ar putea reveni în echipă în meciul de sâmbătă cu FC Brașov

Realitatea de BrasovArticol scris de Realitatea de Brasov

Dacia Unirea Brăila joacă sâmbătă pe Municipal cu FC Brașov

Sâmbătă, 7 iulie 2021, de la ora 11:00, Dacia Unirea Brăila va juca pe stadionul Municipal cu FC Brașov, echipă pregătită de Ilie Stan, un meci contând pentru etapa a II-a din Liga 2.

Prețul biletului va fi de 10 lei cu acces doar la Tribuna 1, în limita a 75% din capacitate. La tribuna a II-a a fost amenajat un sector pentru suporterii echipelor oaspete. De asemenea s-au pus în vânzare și abonamente pentru întreg sezonul, la prețul de 100 de lei.

Pentru a intra pe stadion spectatorii vor fi nevoiți să respecte protocoalele în vigoare, astfel:

Persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-COV2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

Persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV- 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore.

Persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.

Pentru meciul cu FC Brașov antrenorul Florentin Petre speră să-l poată avea în echipă și pe fiul său, Patrick Petre.

Sursa: Realitatea de Braila

Citește și:

Mai multe articole despre

cub, fc brasov, patrick petre, liga 2, stiri braila, realitatea, Dacia Unirea Brăila

Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe