Mesaj de la Gheorghe Hagi pentru Cristi Chivu după titlul din Italia: „Performanță uriașă”

Gheorghe Hagi l-a felicitat public pe Cristi Chivu după ce tehnicianul român a cucerit titlul de campion al Italiei cu Internazionale Milano.

Într-un mesaj postat pe Facebook, Hagi a subliniat importanța performanței reușite de Chivu în Serie A. „Felicitări, Cristian Chivu, pentru cucerirea titlului de campion în Serie A cu Inter! Un rezultat uriaș și o confirmare a muncii tale extraordinare!”, a scris Gheorghe Hagi.

Internazionale Milano a devenit campioană pentru a 21-a oară în istoria clubului, după victoria cu 2-0 obținută în fața Parmei, în etapa a 35-a a campionatului italian.

Pentru Chivu, acesta este primul trofeu important ca antrenor la nivel de seniori. În schimb, ca jucător, el a mai câștigat titlul în Italia cu Inter în 2008, 2009 și 2010.