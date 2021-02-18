HOCHEI: Corona Wolves umilește pe Steaua

Astăzi, de la ora 16.00, este programat al doilea meci dintre Corona și Steaua

Corona Braşov Wolves a învins-o pe CSA Steaua Bucureşti cu scorul de 11-3 (2-1, 7-1, 2-1), miercuri, pe Patinoarul Olimpic din Braşov, într-un meci din Campionatul Naţional de hochei pe gheaţă.



Radim Valchar, Andrei Vasile, Roberto Gliga (două), Zoltan Molnar (două), Cody Fowlie, Daniel Trancă, Tamas Gajdo, Nicolae Rareş Vasile şi Zalan Szocs au marcat pentru ''lupi''. Golurile oaspeţilor au fost reuşite de Levente Lorincz (două) şi Cristian Boldizsar.



Cele două echipe se vor înfrunta din nou joi, tot la Braşov.



Clasament Campionatul Naţional

1. CS Gheorgheni HC 46 p (21 jocuri)

2. CSM Galaţi 45 puncte (17 jocuri)

3. Corona Braşov 41 p (16 j)

4. SC Miercurea Ciuc 21 p (12 j)

5. CSA Steaua 19 p (18 j)

6. AS Sapienţia U23 17 p (20 j)

7. Sportul Studenţesc 0 p (22 j)

În următorul meci, Corona Wolves va întâlni tot Steaua, astăzi, de la ora 16.00.

